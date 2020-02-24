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銀髮族防疫 4招免緊張

聯合報 / 記者陳婕翎／台北報導
衛福部國健署長王英偉提醒，提升自身抵抗力，保護自己也保護他人。記者季相儒／攝影
衛福部國健署長王英偉提醒，提升自身抵抗力，保護自己也保護他人。記者季相儒／攝影

新冠肺炎疫情持續，國內出現尚待找尋感染源的患者，許多長者因此緊張了起來。衛福部國健署長王英偉提醒，可保持警覺，但不必過度緊張，做到下列四件事，就能提升自身抵抗力，保護自己也保護他人。

1、維持正常生活作息

疫情期間，銀髮族在家仍應維持正常作息，保持情緒穩定、維持充足睡眠。白天作息越穩定，晚上入眠時間就越短，睡眠效率、睡眠品質也都獲得改善，也可提升抵抗力。

2、戶外快樂動

長者仍需要走出戶外且適度運動，避免久坐少動，可跟家人選擇在空氣流通的戶外活動健走，例如社區公園、學校操場等地方從事活動，以保持良好體力與並增強抵抗力。

3、「三好一巧」聰明吃

長者飲食要建立在「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」三好一巧新觀念，靈活運用「我的餐盤」均衡飲食的口訣和手勢，加上適當處理食材，注意質地軟硬度，用食物好好照顧我們所愛的長輩，為他們的營養打好基礎。

4、慢性病患 不停藥、少進醫院

患有慢性病長者，若持有慢性病連續處方箋，可至社區健保藥局領藥或善用「送藥到府」服務，避免前往醫療院所，回診時則應減少停留時間，降低感染風險。

王英偉提醒，疫情期間有慢性疾病的長者要定期測量血壓、血糖以了解自身健康狀況，持續規律服藥，不可擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。

疫情 慢性病 睡眠

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