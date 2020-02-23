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地面臭氧增死亡風險 WHO應嚴格規範

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
近期研究發現，地面臭氧甚至會提高死亡風險，因此研究人員呼籲，WHO應對臭氧濃度制定更嚴格的規範以維護人類健康。(photo by danielkirsch on Pixabay )
近期研究發現，地面臭氧甚至會提高死亡風險，因此研究人員呼籲，WHO應對臭氧濃度制定更嚴格的規範以維護人類健康。(photo by danielkirsch on Pixabay )

人類暴露於臭氧中，會增加死亡風險！平流層中的臭氧（O3）能阻擋太陽紫外線，保護地球生物的健康；不過地面臭氧卻會對人體造成負面影響。近期研究發現，地面臭氧甚至會提高死亡風險，研究人員呼籲，WHO應對臭氧濃度制定更嚴格的規範，以維護人類健康。

地面臭氧害處大

根據《每日醫學新聞》與《Medical Xpress》報導，汽車、工廠排放的廢氣中所含的氮氧化物與揮發性有機物，在空氣中受到日光照射會形成臭氧，影響人類健康。研究人員說，過去研究很少針對地面臭氧與短期死亡率之間的關係進行完整的實驗與觀察，而如果能了解地面臭氧是否提高短期死亡率，就能幫助政府單位對臭氧水平制定更合適的規範。

因此近期跨國研究團隊收集1985到2015年間來自20個國家、406座城市的資料，比對環境與死亡人數之間的關係。整理出每個地點的日均臭氧水平、微粒類型、周圍溫度與濕度後，研究人員發現臭氧水平的變化與短期死亡有關連。當臭氧水平兩天內增加10微克／立方公尺，死亡風險便會增加0.18％，相當於上述406座城市中，有6262人死亡。

WHO應更嚴格規範

WHO建議的臭氧水平上限是100微克／立方公尺，但研究人員表示，80％的市區居民所處的環境中，臭氧水平均高出WHO的建議水平。除此之外，研究團隊也發現，即使是在臭氧水平低於WHO建議值的環境中，也有不少死亡案例，因此希望WHO除了要更嚴格要求各國遵照標準外，也要降低臭氧水平建議值。

不過該研究的限制在於，研究是觀察性的，所以無法找出為何臭氧水平提高會增加死亡風險。另外，雖然此次研究涵蓋的地域已較過去廣泛，但仍未包含非洲、中東、南美洲的城市。

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WHO 死亡率 紫外線

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