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最高台菜餐廳欣葉食藝軒續約談不攏收店 台北101回應了

聯合報 / 記者魏妤庭／即時報導
位於台北101的欣葉食藝軒不再與台北101續約，僅營業到2月29日。圖／欣葉提供
位於台北101的欣葉食藝軒不再與台北101續約，僅營業到2月29日。圖／欣葉提供

知名餐廳欣葉食藝軒傳出收店消息，原因與續約條件談不攏有關，對此，台北101回應表示，自去（2019）年底就已與該公司討論在觀光市場巨大轉變時潮下，透過年輕化行銷，與擴大商務市場等多方作為進行轉型，但仍不敵其營業上所受到的衝擊，對於續約決定同表遺憾且不捨，並予以尊重。

位於台北101的欣葉食藝軒，是唯一有高樓景觀的台菜餐廳，為全台首家高樓景觀台菜餐廳，走高端精緻定位，從菜式、呈盤以及空間裝潢都相當講究。自2007年開幕至今，年營收平均落在2億元左右，穩定的營運狀態，被欣葉集團視為金雞母。

然而，今（23）日傳出欣葉食藝軒僅營業到2月29日，雖有餐飲同業臆測與新冠肺炎疫情、陸客來台數減少，影響業績下滑有關，但欣葉集團今日發出聲明稿，直指決定收店，與雙方合約談不攏才是主要原因，因此，決定租約到期後，將不再續約。不過，雖然欣葉集團聲明稿內容未著墨合約談不攏的相關細節，但外傳與台北101提出的續約條件一改再改，且內容不盡合理，因而近日決定不續約。

而對於欣葉食藝軒證實不續約消息後，台北101也發出聲明稿，內容除了對欣葉集團不續約決定「同表遺憾且不捨，並予以尊重」，也提到與欣葉集團從去年就開始討論透過年輕化行銷、擴大商務市場等多方作為進行轉型，「但然仍不敵其在營業上所受到的衝擊」。雖然台北101也未明講雙方討論細節，但聲明稿的弦外之音引發外界聯想。

此外，台北101表示，過去不斷致力於年輕化並與消費者創新互動，與時俱進的推陳出新多元的行銷作為，吸引本地消費者入館體驗，並透過獨一無二的複合式垂直社區商業模式，整合大樓內部包括餐飲、品牌、租戶之間的資源，致力提供所有企業租戶、顧客和員工擁有最完善便利，安全舒適的環境，創造台北101與大樓及商場租戶間的最大綜效。

台北101聲明稿如下：

針對欣葉食藝軒不再續約一事，台北101表示，自去年起即與該公司討論如何在觀光市場巨大轉變的時潮下，透過年輕化行銷，與擴大商務市場等多方作為進行轉型；但然仍不敵其在營業上所受到的衝擊，台北101對其不再續約之決定，同表遺憾且不捨，並予以尊重。

台北101過去不斷致力於年輕化並與消費者創新互動，與時俱進的推陳出新多元的行銷作為，吸引本地消費者入館體驗；並透過獨一無二的複合式垂直社區商業模式，整合大樓內部包括餐飲、品牌、租戶之間的資源，致力提供所有企業租戶、顧客和員工擁有最完善便利，安全舒適的環境，創造台北101與大樓及商場租戶間的最大綜效。

透過前項之努力，台北101營業額與獲利均於去年創下歷史新高；台北101也將持續與租戶及一起攜手努力，共榮共好，繼續提供消費者最好的優質體驗，共創雙贏。

台北101敬上

台北101針對欣葉食藝軒不再續約回應表遺憾且不捨，並予以尊重。圖／台北101提供
台北101針對欣葉食藝軒不再續約回應表遺憾且不捨，並予以尊重。圖／台北101提供

台北101 品牌 新冠肺炎

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