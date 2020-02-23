防腦部退化 多樣化活動比長時間好

美國一項研究指出，要防止腦部退化，從事活動的多樣化更能有效維持腦部健康。專家指出，相較於長時間從事一項有助於預防腦部退化的活動，多方從事不同活動更能有效幫助人類維持腦部機能運作正常。

隨著醫學的進步，人類平均壽命正在逐年增加。但認知能力下降與腦部機能退化也時常隨之而來，如何避免腦部功能退化就成為高齡化社會下醫療的一大重點。

根據《每日醫學新聞》報導，過去的研究顯示，運動與認知能力活動動都能有效改善認知能力，促進腦部健康。而美國南佛羅里達大學的最新研究則顯示，除了過去所強調的應多從事該類活動外，活動的多樣性也很重要。

研究團隊在其研究中，就對732名年齡介於34-84歲的人進行連續8天的調查，統計研究參與者進行的每日活動。研究最後發現，每天從事活動多樣性越高的人，在認知測驗的得分就會越高。舉例來說，每天同樣從事四小時的活動，一天內有下圍棋、看書、拼拼圖的人，其認知測驗分數會比只下圍棋的人高。

研究團隊也表示，他們的研究也有其限制，需要其他研究來排除其他因素的影響。舉例來說，每天從事較多樣活動的人，也可能剛好是飲食較為均衡健康的一群人。但作者仍認為，多方且固定的從事不同運動與認知能力活動，對人類維持腦部機能健康十分重要。

【更多精采內容，詳見 】