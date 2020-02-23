禽流感疫情高峰期 雲林迄今12家禽場感染共撲殺17萬隻
除新冠肺炎疫情延燒，禽流感疫情持續升溫，雲林縣迄今已有12場確診感染，累積撲殺共17.2萬家禽；雲林縣動植物防疫所近期也加強攔查運禽車，要求運送過程確實覆網，並提醒養禽場要做好防疫工作。
雲林縣今年1月執行8場家禽因高病原性禽流感案例撲殺清場作業，撲殺家禽數達9萬9000隻，與去年1月4場、撲殺1萬9000隻家禽相較，禽流感疫情相對嚴重，農曆過年期間，更因冷氣團來，一周內就有3場撲殺清場，撲殺約5萬隻家禽。
2月開始東勢、古坑與口湖鄉等鄉鎮，相繼有黑羽土雞場、烏骨雞場傳出疫情，雞隻確診為H5N2亞型高病原性禽流感，讓多位飼主直呼損失慘重。
有飼主無奈說，他的雞已養了8周，最近幾天發現雞隻連續死亡，有的腳部發紺或食慾不振情況，趕緊通報防疫所，以每隻雞1至200元，粗估損失至少1、2百萬元。
雲林縣動植物防疫所分析今年疫情較嚴重原因，今年冬天氣溫較去年暖冬低溫許多，溫度下降時，家禽會靠在一起取暖，導致散播風險提高。
防疫所近日會同警察局、環境保護局等相關單位，前往運禽車經過較頻繁的斗南交流道、斗六工業區、屠宰場及理貨場設置攔檢點進行攔查。
經查約有1成的運禽車輛未落實裝載箱籠外覆蓋布、網工作，且發現有部分司機未持有動物運送人員證書，即運送家禽上市，目前措施執行初期，將先以輔導方式取代裁罰，並加強監督若再犯者則依規定予以裁處。
防疫所所長廖培志表示，近來天氣早晚溫差較大，禽流感疫情仍屬疫情高峰期，運禽車輛沒有確實清洗消毒或覆蓋布網，容易在運輸過程留下大量飛羽及糞尿，提高傳播風險，建議業者落實執行運禽車輛覆蓋。
另外，業者有如實通報禽流感，可依中央補助辦法，以禽場飼料、小雞價格和雞隻體重等換算，至少都可補助6成，也鼓勵業者買禽流感保險降低損失。
確實工作，除能有效降低疫病傳播的風險，也能維護環境清潔，不僅保護自身也保障他人的衛生健康安全。
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