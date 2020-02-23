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台灣成巨口鯊墳場？ 學者：這神秘物種可能比人類長壽

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
海科館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，長4公尺，2005年在花蓮定置漁網捕獲。記者吳淑君／攝影
海科館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，長4公尺，2005年在花蓮定置漁網捕獲。記者吳淑君／攝影

海中第二大魚類巨口鯊，是個神秘物種，40多年來全世界紀錄到200多尾，台灣近6年就捕獲128尾，占了近六成；保育團體憂心台灣成巨口鯊墳場，呼籲禁捕。但海大教授莊守正說，台灣目前看起來是最有機會揭開它的神秘面紗，希望再緩一緩，他們也在跟時間賽跑。

從漁業署統計資料顯示，6年來通報捕獲的巨口鯊母鯊有75尾，公鯊53尾，捕獲期間集中在五到七月，全是花蓮流刺網捕獲。

「真的捕得太可怕了！」台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，全球大型鲨魚資源不斷崩解，他們懷疑巨口鯊每年春夏季節會洄游或通過台灣東部海域，或根本東部外海就有牠們的巢穴棲地，這幾年捕獲量這麼多，很擔心有漁民已掌握巨口鯊出現熱點。

海大環境生物與漁業科學學系教授莊守正說，鯨鯊體長20公尺，巨口鯊約10公尺，是海中第二大的魚類，台灣捕獲量占六成是因漁撈統計做得很好，他們曾和菲律賓學者聊過，菲律賓應該捕獲更多，但那裡資訊落後，又是島國，居民當是食物來源，抓到就吃沒通報。

陳玉敏強調，他們想要了解的是這個資源能不能永續，不是漫無目捕光之後，就再也沒得捕了，保育團體訴求的限捕或禁捕，是限制商業捕撈，沒限科學研究的捕撈。

巨口鯊每次被捕到都很轟動，但牠到底是何方神聖外界卻不清楚。海科館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，長4公尺，2005年在花蓮定置漁網捕獲，由中研院生物多樣性中心保存，後來轉贈海科館展出，是全世界登記有案第32號巨口鯊標本。

莊守正指出，最大魚類鯨鯊保守估計壽命可活到80歲，巨口鯊眼睛小、嘴巴大、體色黑，具備深海魚類特徵，應在更深海域生活。深海低溫代謝慢、動作快不起來，動作越慢的動物基本上越長壽，巨口鯊應可活得更久。

中表層魚類陽光日照充足，魚的體色是七彩的，很漂亮，越深海的魚看起來就是烏漆麻黑。深海魚嘴巴很大，因為找不到食物，嘴巴大才更有機會吃到食物，深海魚類嘴巴都很大，巨口鯊的嘴又特大。

要是在深海完全沒光線的地方，眼睛再大也沒有作用，有些魚類演化到後來眼睛成為一個亮點，眼睛幾乎不見了。

莊守正說，他用這些特徵推論巨口鯊應該比鯨鯊也就是豆腐鯊活得更長壽，豆腐鯊也可以下到一千公尺的地方，但那不是常態，大部分時間在上面，巨口鯊則是大部分時間在深海。

海科館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，長4公尺，2005年在花蓮定置漁網捕獲。記者吳淑君／攝影
海科館研究典藏中心有台灣唯一展示的巨口鯊標本，長4公尺，2005年在花蓮定置漁網捕獲。記者吳淑君／攝影

海科館 菲律賓

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