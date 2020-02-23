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醫師發文「新冠肺炎社會觀察」 這一點超多網友有共鳴

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醫師發文「新冠肺炎社會觀察」 這一點超多網友有共鳴

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金，最近在臉書上發文「武漢肺炎疫情的社會觀察」，引起超多網友回響。圖／取自臉書
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金，最近在臉書上發文「武漢肺炎疫情的社會觀察」，引起超多網友回響。圖／取自臉書

經常在網路上發表文章的奇美醫院加護醫學部醫師陳志金，最近在臉書上發文「武漢肺炎疫情的社會觀察」，列出因為新冠肺炎疫情而引發的許多特殊社會現象，其中像是「很多人發現自己變漂亮了，在戴上口罩以後」、「大賣場的人潮其實很多是來試吃的」、「原來順著時中走這麼令人安心」等，都讓網友超有同感。

陳志金原本在網路上發文的觀察只有10則，但數千名的網友熱烈接龍，又讓他再添了20則，臉書發文如下：

武漢肺炎疫情的社會觀察：

1.可以讓人耐心排隊的，不只是高價的iPhone，五元的口罩也可以

2.很多的會議，原來可以說取消就取消，根本也不必再補開

3.醫院的出入口，其實只剩下一個，也還夠用

4.探病其實是一種可有可無的社交活動

5.寒假即使多放兩週，其實作業也還是沒辦法寫完

6.假日的大賣場人潮，其實有不少是來試吃的，現在就明顯少很多

7.大部分人都不知道自己虛弱到連講話也會喘，直到戴上口罩以後

8.很多人發現自己變漂亮了，在戴上口罩以後

9.終於能夠體會追劇者的心情，每天固定時間，等待同一個人在電視上出現

10.不能喝的酒精比能喝的珍貴，原來也有這麼一天

以下是我新想到的和網友的補充：

11.這是一個，撿到一包口罩，不知道要不要送去派出所的年代

12.其實不用評鑑督考，大家也都會把感控做好

13.洗手不必稽核

14.妝少化一半，原來可以多睡半小時

15.手上拿著錢和口罩，被搶的竟然是口罩

16.這是個衛生紙也會被偷的年代

17.連續假日，花東線車票都可以買得到，還可以包廂

18.在電梯放屁，比在電梯咳嗽，更能讓人接受

19.咳一下，是結束談話的最好提示

20.原來自己會煮的菜比想像中更多

21.健保卡比信用卡更有存在感

22.醫院評鑑以後也可以改5年一次

23.從來沒覺得自己的手有這麼髒過

24.在廁所裡排隊的，原來不是為了上廁所

25.不熟的人突然打電話來，不是要借錢，是要問「你有多的口罩嗎？」

26.原來順著時中走這麼令人安心

27.進銀行不必脫口罩，警衛還會提醒你把口罩戴好

28.家中遭小偷，要先查看口罩還在不在

29.才知道不能隨意盡情的摳鼻孔是多麼痛苦的一件事

30.原來口罩最重要的角色，是通行證

許多網友紛紛回應自己的觀察，也都很有看點，像是「放在櫃子裡18年的N95比18年的威士忌還珍貴」、「化妝這件事真的是說到我的心坎裡，省太多時間了」、「城鄉差距倒過來了，偏鄉的口罩剩的最多」、「全民都學會內外夾弓大立腕」、「口罩就跟蔡依林演唱會的票一樣，大家都說買不到，但演唱會當天大家都突然有票了」、「最好的防疫方法就是宅在家」、「終於知道附近哪家藥局是健保哪家不是」、「戴口罩後懷念用指紋解鎖的iphone」、「以前是金錢難買早知道，現在是金錢難買口罩」

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金，最近在臉書上發文「武漢肺炎疫情的社會觀察」，引起超多網友回響。圖／取自臉書
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金，最近在臉書上發文「武漢肺炎疫情的社會觀察」，引起超多網友回響。圖／取自臉書

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