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捐血送口罩？ 台中捐血中心：不樂見
受新冠肺炎疫情影響，捐血的人變少了，台中捐血中心指出，血庫正常應至少有7到10天的存量，但目前剩5天血量；但即使是如此，仍不希望用口罩來吸引民眾捐血，以免有送口罩才捐，沒有就不捐了。
台中捐血中心人員說，因為新冠肺炎疫情，許多人怕群聚而不願出門捐血，還有些社團和公司也因此取消舉辦捐血活動，加上防疫指揮中心規定從中港澳、新加坡和日韓回國者要28天後才能捐血，都使捐血人口變少。
捐血中心說，對於有些地方以捐血送口罩號召民眾捐血，台中捐血中心並不樂見，因為這樣反而會產生反效果，讓民眾以為有送口罩才捐血，沒口罩就不捐了。而且，目前口罩都已被政府徵收了，捐血中心也沒有口罩可以送給民眾。
台中捐血中心人員說，除了捐血車都已做好消毒，每位捐血民眾都還會乾洗手，確保環境無慮，希望大家踴躍捐血解決血荒。
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