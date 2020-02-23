居家檢疫不孤單 竹市發送居家關懷包還提供送餐服務

新竹市林智堅市長今天舉行跨局處會議，宣布成立「居家關懷中心」跨局處小組，全面照顧居家檢疫與隔離者，提供防疫物品、專人送餐、垃圾清運、通訊診療、心理諮商、線上影音平台、居家關懷包等7大服務，市府表示，明起將針對居家檢疫者分批發放居家關懷包，內容包括糧食物資、口罩、LINE Taiwan提供的TV和MUSIC 影音娛樂平台帳號、心理諮商專線，陪伴市民度過檢疫期間。

居家關懷中心跨局處小組由副市長沈慧虹擔任召集人，衛生局、社會處、警察局、民政處、環保局、消防局跨局處組成，全面照顧居家檢疫與隔離者。

林智堅表示，明起將針對居家檢疫者發放「居家關懷包」，提供口罩、體溫計、消毒液、垃圾袋等用品，並提供泡麵、零食，關懷包內也有心理諮商專線，與LINE TV和LINE MUSIC影音娛樂平台帳號，即日起若居家檢疫者與隔離者有送餐需求，市府將協助專人送餐。

市府表示，居家關懷中心由跨局處組成分工，民政處透過三層複查機制，確認落實居家檢疫工作；衛生局表示，若居家檢疫者有就診需求，將提供通訊診療服務，若有出現發燒、呼吸道症狀，協助專車派送至醫院，也提供心理諮商專線；環保局協助家戶垃圾清運及環境周邊清潔消毒。市府也與LINE Taiwan合作，將提供14天免費影音服務，讓居家檢疫與居家隔離者在家期間享受音樂串流與影劇服務。