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影／嘉市這家四星級飯店超佛心 二氧化氯消毒水免費送

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影
嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，即日起免費提供二氧化氯給房客，還有飯店附近5個里的里民使用，希望「取之於社會、用之於社會」，讓民眾能做好消毒，全民共同來防疫。

新北市樹林區早覺會長黃英財今天帶團來住宿，團員們見飯店有提供二氧化氯，紛紛拿房間內喝完的礦泉水瓶來裝，每人一罐帶回家，嘉義市西區竹園聯合里主席李茂山、西區劉厝里總幹事蕭慧津等人也前來幫里民拿二氧化氯。

樂億皇家度假酒店總經理吳榮貴說，其實這次台灣防疫措施做得很好，但是各界對消毒藥水非常欠缺，團隊思考平常都用二氧化氯保養消毒房間，倒不如在社會防疫緊張下，額外提供免費二氧化氯來做公益，是社會企業的回饋責任。

他說，飯店本來房間就有提供2瓶礦泉水，房客將水喝完，就可以拿水瓶來裝二氧化氯，不但方便帶回家，還可以做環保，櫃台人員在房客入住時就宣導這項「環保防疫」政策。

李茂山說，很感謝飯店的用心，回饋附近的里民，現在要買酒精等消毒用品都很難買，里民都向他反映很缺乏，會將飯店的美意告知里民。

「讓大家更想來住這間飯店！」黃英財說，飯店防疫工作本來就做很好，房間很乾淨，還要房客們免費帶二氧化氯回家，共同做好防疫，大家都很開心。

樂億皇家度假酒店因應疫情房客減少，也推出買一送一的早餐，每天平均都有上百名客人來吃早餐，副總經理曾錦堂說，防疫期間大家都很緊張，希望能回饋鄉親，未來也打算請弱勢團體來吃早餐，將防疫危機化為轉機。

嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影
嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影
嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影
嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影
嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影
嘉義市樂億皇家度假酒店見各界防疫物資不足，免費提供二氧化氯給房客和里民。記者李承穎／攝影

房客 疫情

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