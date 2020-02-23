沖繩、大阪機票0元入手！AirAsia推72小時限時開賣

近來新冠肺炎（COVID-19）持續發燒，衝擊旅遊業，除了飯店業者推出優惠外，航空業者也陸續推出優惠搶客。AirAsia自2月24日凌晨0點推出限時72小時的0元機票，包含吉隆坡、沖繩、大阪等皆0元起，等於單程含稅500元。另經吉隆坡到雪梨、柏斯等，單程最低1,685元起。

AirAsia於2月24日凌晨0時開賣0元機票促銷，限時72小時，包含台北飛吉隆坡、沖繩、大阪等航線，最低都是0元起，若以台北出發來算，入手0元機票，含稅只要500元，依照不同機場機場稅計算，來回含稅最低1,000元出頭就有。出發時間為3月1日到10月31日間為止。此外，經吉隆坡轉機到澳洲伯斯、雪梨、墨爾本等澳洲城市，單程含稅1,763元起，搭配20公斤託運行李、餐點、選位等組合，可以再享有7折優惠。

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，迎接清明連續假期到來，航空業相對低迷，趁勢推出多條航線0元優惠，讓上半年悶壞想出國的台灣消費者能夠提早安排下半年的旅遊計畫，也期盼藉此讓台灣觀光旅遊產業稍稍回溫。