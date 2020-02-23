孩子是否有自閉症類群障礙？ 醫師建議觀察兩大關鍵

台灣去年流行病學資料統計，自閉症類群障礙盛行率約1%，比例上有逐年上升的趨勢；成大醫院斗六分院精神科醫師李博偉說，要留意是否有自閉症類群障礙，有兩個關鍵，其一是溝通表達困難、其二是有重複行為。

2歲半的小昱只會說「阿、呀、搭」等無意義單音，不會叫爸爸媽媽，也不會使用眼神、動作、肢體語言來溝通，常常沒有反應也不太看人。

小昱爸媽也發現，他常常重複開關門、燈，也反覆玩轉玩具車的輪胎，把玩具排列成一直線，甚至長時間玩自己的手或是不停轉圈圈。

李博偉說，自閉症類群障礙症狀表現較為典型的孩子，像小昱其實在1歲到1歲半之間就能觀察到，但臨床上常見家長都等到孩子2歲多卻仍不太會講話時才開始就醫，因此造成錯失早期治療的機會，非常可惜。

李醫師表示，要早期發現自閉症類群障礙，可依據美國精神科診斷標準，注意是否有自閉症類群障礙主要表現的2個行為，第一個是在社會互動、溝通表達的困難。

他說，例如看到大人笑，不會跟著笑；看到大人生氣，也沒有反應，或是不太知道怎麼跟人玩，察言觀色的能力較弱，也可能完全不會講話、不會與人溝通等等。

李博偉提到，第二種是侷限且重複的行為，會發現孩子常有一些刻板的或重複的動作，如重複開關燈，或是相同的路線來回跑；往往是「只玩一兩樣東西，只有一兩種玩法」，即使大人買了新的玩具也是一樣。

他表示，當孩子出現這兩大類狀況時，先整理思緒帶小孩就診評估前，儘量能在短時間內表達出孩子的困難包括些什麼，以利醫師更容易了解孩子狀況。

李博偉指出，根據國外最新的研究報告，2到5歲接受正確積極介入，90%兒童可以發展出語言，且在智力測驗評估上有顯著改善，因此，早期診斷早期接受矯治，對自閉症類群障礙個案非常重要。