新冠肺炎疫情恐慌降低 汽油明漲0.6元

受到新冠肺炎（COVID-19）恐慌降低、油國大聯盟（OPEC+）持續考慮擴大減產等因素，國際原油價格深跌後反彈，中油自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.6及0.7元，調整後92無鉛汽油每公升25.5元、95無鉛汽油每公升27元、98無鉛汽油每公升29元、超級柴油每公升23.3元。

中油表示，本周受油國大聯盟仍在考慮擴大減產，及市場對於新型冠狀病毒肺炎的恐慌降低等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶56.91美元，較前周54.39美元上漲2.52美元，新台幣兌美元匯率貶值0.14元，國內油價依公式計算漲幅為4.1％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.6及0.7元，足額調整。

中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕對沒有「漲多跌少」或「只漲不跌」。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此也呼籲消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油。