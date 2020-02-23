快訊

南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

鑽石公主號19人二採結果 今下午2時公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小狗萌臉吸引領養 動物收容所：愛牠就要養牠一輩子

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「最近收容所多了很多很多很多很多很多的小狗！」苗栗縣生態保育教育中心最近公告領養。圖／苗栗縣政府提供
「最近收容所多了很多很多很多很多很多的小狗！」苗栗縣生態保育教育中心最近公告領養。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）最近爆出5個月以下幼犬入所潮，占了收容量一半，小狗萌樣吸引探詢及領養，不過，有人1、2天就退領養，苗栗縣生態育教育中心通報公立動物收容所，列為「拒絕領養戶」，也籲請愛牠就要有照顧牠一輩子準備，不要僅因一時衝動領養。

「最近收容所多了很多很多很多很多很多的小狗！」苗栗縣生態保育教育中心最近通報，並公告領養，中心表示，去年底到今年初是母狗生產高峰期，收容所內小狗有些是民眾捉來的，因為找不到媽媽，或小狗遊蕩很危險，還有些是家養母狗生小孩，不願意負起照顧小狗責任，中心公告領養，小狗萌樣獲得不少回響。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊養指出，不少人喜歡養幼犬，從小養到大比較有感情，也會有很大的成就感，但也有少數人領養回家1、2天，就認為養小狗太麻煩，打疫苗、看病等所費不貲，因此退領養，收容所原則上7天之內，收容中心還是會受理，因為如果領養人缺乏意願，照顧寵物的品質堪慮，退領養人將會通報公立動物收容所列管。

張俊義說，領養人要有照顧到老的心理準備，收容所將不定期家訪電訪追蹤，且因幼犬仍未絕育，必須由領養人約定期限內完成絕育並回報，收容所地址在銅鑼鄉朝陽村6鄰朝北55-1號，電話037-558228，開放時間周三至週六上午9點到中午12點，下午1點到4點，不提供預約或保留，查詢收容犬貓公告網址

「最近收容所多了很多很多很多很多很多的小狗！」苗栗縣生態保育教育中心最近公告領養。圖／苗栗縣政府提供
「最近收容所多了很多很多很多很多很多的小狗！」苗栗縣生態保育教育中心最近公告領養。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 動物收容所 生態保育

延伸閱讀

開腹找不到子宮 牠絕育白挨一刀

影／苗栗縣頭份田寮里長補選 戴口罩投票

文武全才苗栗縣教育處前處長徐永鴻 縣府敦聘縣政顧問

影／ 苗栗國？苗栗縣兒少代表 翻轉對苗栗刻板印象

相關新聞

影 ／不要懷疑!捐血就送整盒口罩 有人清晨4點多來排隊

不要懷疑！這裡有免費一整盒口罩可以拿，彰化縣福興東區扶輪社今天上午在鹿港鎮公所前舉辦捐血活動，只要捐血250cc就送一盒...

無人機玩家看過來 官方圖資App最快月底上線

無人機管理新制將於3月31上路，不過網路流傳全台禁航區、限航區等圖資，玩家抱怨部分縣市可飛航區過少，甚至全面禁飛，為此相...

追劇追到耳朵突然悶塞 當心是耳中風要快就醫

年長者或愛追劇的年輕民眾注意，如果突然出現耳朵悶塞、耳鳴、或單耳聽不清楚，可能是突發性耳聾。

台北101的欣葉食藝軒只到2月底 棄2億營收關鍵原因曝光

又有知名餐廳吹熄燈號！位於台北101的欣葉食藝軒，是唯一有高樓景觀的台菜餐廳，向來生意不錯，年營收平均可達2億元，然而卻...

減肥節食會口臭 醫師解釋原因

減肥節食，嘴巴可能出現異味？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰指出，節食減肥或因病難以進食之時，可能降低唾液腺...

周三再迎風面 氣象局說這天最涼

一連三天好天氣。中央氣象局說，今天中午過後到周二，僅東半部有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。周三再迎東北季風，迎...

新冠肺炎疫情恐慌降低 汽油明漲0.6元

受到新冠肺炎（COVID-19）恐慌降低、油國大聯盟（OPEC+）持續考慮擴大減產等因素，國際原油價格深跌後反彈，中油自...

小狗萌臉吸引領養 動物收容所：愛牠就要養牠一輩子

苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）最近爆出5個月以下幼犬入所潮，占了收容量一半，小狗萌樣吸引探詢及領養，不過，有人1、...

受疫情影響 星級飯店推史上最低價住房優惠

因新冠肺炎影響，飯店業者推出史上最低價住房優惠，陪大家一起共體時艱。竹湖暐順麗緻文旅表示，首度推出史上最低價，即日起至4...

開腹找不到子宮 牠絕育白挨一刀

苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）收容犬貓，若健康許可都必須絕育，但生態保育教育中心近來發現已經絕育的母犬或母貓，因右...

他們抗日也抗國民黨 差事「戲中壁」回顧冷戰下白恐

差事劇團繼去年深受好評《范天寒和他的弟兄們》，再推出白色恐怖系列新作《戲中壁》。劇團創辦人、身為客家人的編導鍾喬表示，客...

一張表告訴你酒精、次氯酸水、漂白水對抗武漢肺炎差異！破解四迷思

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）讓民眾開始注重環境消毒，酒精遭到瘋搶之外，「次氯酸水」也一時間受到注目。不過衛福部疾管署以及公衛專家認為，目前最有效抗病毒的方式就是勤以肥皂溼洗手，若想消毒滅菌，除了酒精外，一般家用漂白水（次氯酸鈉）稀釋後即可在數十秒內殺滅多數細菌及病毒。究竟酒精、次氯酸水、漂白水有何差異？還有四大錯誤迷思，本文一次破解。（2/15更新；2/19更新圖表）

熱門新聞

影／華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

花東、墾丁、阿里山同推「長住專案」 住一晚333元起

口罩之亂過了？衛生所拜託揪人買口罩 他點出這是關鍵

台北、基隆今明企業送1.5萬片口罩 民眾排長龍讚佛心

獨／日韓賞櫻團退8成！業者：「賞櫻史上最慘的一年」

影 ／不要懷疑!捐血就送整盒口罩 有人清晨4點多來排隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。