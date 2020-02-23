小狗萌臉吸引領養 動物收容所：愛牠就要養牠一輩子

苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）最近爆出5個月以下幼犬入所潮，占了收容量一半，小狗萌樣吸引探詢及領養，不過，有人1、2天就退領養，苗栗縣生態育教育中心通報公立動物收容所，列為「拒絕領養戶」，也籲請愛牠就要有照顧牠一輩子準備，不要僅因一時衝動領養。

「最近收容所多了很多很多很多很多很多的小狗！」苗栗縣生態保育教育中心最近通報，並公告領養，中心表示，去年底到今年初是母狗生產高峰期，收容所內小狗有些是民眾捉來的，因為找不到媽媽，或小狗遊蕩很危險，還有些是家養母狗生小孩，不願意負起照顧小狗責任，中心公告領養，小狗萌樣獲得不少回響。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊養指出，不少人喜歡養幼犬，從小養到大比較有感情，也會有很大的成就感，但也有少數人領養回家1、2天，就認為養小狗太麻煩，打疫苗、看病等所費不貲，因此退領養，收容所原則上7天之內，收容中心還是會受理，因為如果領養人缺乏意願，照顧寵物的品質堪慮，退領養人將會通報公立動物收容所列管。