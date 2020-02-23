台北101的欣葉食藝軒只到2月底 棄2億營收關鍵原因曝光
又有知名餐廳吹熄燈號！位於台北101的欣葉食藝軒，是唯一有高樓景觀的台菜餐廳，向來生意不錯，年營收平均可達2億元，然而卻在今（23）日傳出即將在2月29日熄燈，消息一出令各界譁然。對此，欣葉集團低調向外發聲明表示，因與台北101雙方在續約條件上無共識，所以決定在租約到期後不再續約。
欣葉集團旗下有4個不同的台菜品牌，包含欣葉食藝軒、古味今品、欣葉小聚，以及今年新成立的欣葉鐘菜。其中欣葉食藝軒自2007年開幕至今，位於台北101第85樓，為全台首家高樓景觀台菜餐廳，走高端精緻定位，從菜式、呈盤以及空間裝潢都相當講究，因此是許多公司行號接待外賓的首選，也吸引各國觀光客慕名前往用餐。
食藝軒生意穩定，年平均收入大約是2億元左右，被視為是欣葉集團的金雞母。傳出退出台北101，據悉，與近日的新冠肺炎疫情蔓延，或是來台旅行陸客銳減，使業績下滑無關，而是與台北101雙方對續約條件沒有共識有關。
欣葉集團今日低調發出聲明稿，也間接證實了此消息。欣葉集團表示，對於撤出台北101一事感到遺憾與不捨。並提到撤出的原因，與雙方在續約條件上無法達成共識，所以在租約到其後將不再續約，內容並未著墨細節太多。目前也已經開始著手通知已訂位客人，並在近日安排撤場相關事宜。
聲明稿內容如下：
欣葉對於食藝軒撤出台北101一事，深感遺憾與不捨；欣葉一向在信任的基礎上與商場共創雙贏，惜因雙方在續租條件上無法達成共識，故在租約到期後將不再續租。
欣葉食藝軒自2007年開幕至今，致力提供消費者美好的用餐體驗，除先後斥資六千多萬裝潢設計與硬體更新，亦持續與國際團體或台灣知名文化工作者合作，將台灣及台菜迷人的滋味傳遞給各國旅客；感謝台北101 及所有顧客的支持，今後欣葉亦將秉持頂真精神，營造美味世界，並以款待的心，追求顧客滿意的微笑。
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