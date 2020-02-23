受疫情影響 星級飯店推史上最低價住房優惠

因新冠肺炎影響，飯店業者推出史上最低價住房優惠，陪大家一起共體時艱。竹湖暐順麗緻文旅表示，首度推出史上最低價，即日起至4月15日，不分平假日，雙人房每晚只要新台幣2199元，下殺超過3折，還加贈800元餐飲與住宿抵用券，並推出3天2夜春季輕旅行，買一晚送一晚，優惠價格4999元起，下殺至4折，在疫情難關中，暫時遠離塵囂好好享受一番。

因應228連假及兒童節連假在即，針對國旅市場推出「國人限定・安心住房專案」，竹湖暐順麗緻文旅推出雙人房住宿只要新台幣2199元起，不限平假日通通都適用，並獨家加碼贈送新台幣500元住宿抵用券一張(限下次使用)，且享有折抵300元餐飲優惠折扣，消費不限金額均可使用，寵客無極限。