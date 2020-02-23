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受疫情影響 星級飯店推史上最低價住房優惠
因新冠肺炎影響，飯店業者推出史上最低價住房優惠，陪大家一起共體時艱。竹湖暐順麗緻文旅表示，首度推出史上最低價，即日起至4月15日，不分平假日，雙人房每晚只要新台幣2199元，下殺超過3折，還加贈800元餐飲與住宿抵用券，並推出3天2夜春季輕旅行，買一晚送一晚，優惠價格4999元起，下殺至4折，在疫情難關中，暫時遠離塵囂好好享受一番。
因應228連假及兒童節連假在即，針對國旅市場推出「國人限定・安心住房專案」，竹湖暐順麗緻文旅推出雙人房住宿只要新台幣2199元起，不限平假日通通都適用，並獨家加碼贈送新台幣500元住宿抵用券一張(限下次使用)，且享有折抵300元餐飲優惠折扣，消費不限金額均可使用，寵客無極限。
餐飲部分集結館內凡爾賽、聖香樓中西餐廳加碼推出房客優惠，只要出示房卡，可再享有餐價85折優惠，優惠可與餐飲抵用券一起使用，業者也推出春季輕旅行優惠，入住一晚再送一晚，三天兩夜雙人房只要4999元，不限平假日，不但內含自助早餐外，也加碼贈送500元餐飲抵用券，業者表示，即日起至4月15日限時開賣，可於竹湖暐順麗緻文旅官網訂購或洽訂房專線(03)5713633。
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