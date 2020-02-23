開腹找不到子宮 牠絕育白挨一刀

苗栗縣生態保育教育中心（動物收容所）收容犬貓，若健康許可都必須絕育，但生態保育教育中心近來發現已經絕育的母犬或母貓，因右耳未剪耳標無法確認，以致二度手術，白挨一刀開腹，1個月約有1件，苗栗縣動物保護防疫所認為不僅貓、狗身受皮肉之苦，也浪費資源。

苗栗縣生態保育教育中心收容約120隻狗、貓，有些是看似被飼養過遭放養或棄養，有些因受傷或環境危險被通報救援，有些是追車、追人、咬垃圾，或咬雞、破壞農作物闖禍被通報捕捉，掃描沒有植入晶片，中心無法了解牠們有否施打疫苗、病史及絕育等，留置期間評估健康狀況允許，獸醫師就會安排絕育手術。

中心指出，公狗、公貓因睪丸外露，絕育較容易確認，手術也較簡單，但1個月有4、5隻母狗、母貓，因右耳沒有剪耳標，懷疑沒有絕育，因此獸醫師必須剃除貓、狗毛檢查，如果因絕育手術時間久遠，先前3到5公分疤痕癒合難辨，必須麻醉手術開腹，1個月約有1件是「找來找去就是找不到牠們的子宮卵巢」。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義喜憂參半，認為一方面大眾對犬貓絕育認知提升，但分析這些已經絕育母犬、母貓，可能是曾經有主，遭放養、棄養或走失，或是愛心人士誘捕、絕育及餵養，而如果是家養犬貓應植入晶片寵物登記，如果是愛心人士捕捉絕育疫苗回置的犬貓，應該剪耳標避免重複手術。

張俊義說，沒有植入晶片也沒有剪耳，重複絕育手術是浪費社會醫療人力資源，建議民眾愛寵物就要照顧牠一輩子，另籲請愛心人士協助絕育後回置，也要剪耳標，男生左耳、女生右耳，方便辨識，且傷口僅1公分，不會影響耳朵功能，對於外貌衝擊也有限。