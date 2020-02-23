他們抗日也抗國民黨 差事「戲中壁」回顧冷戰下白恐

差事劇團繼去年深受好評《范天寒和他的弟兄們》，再推出白色恐怖系列新作《戲中壁》。劇團創辦人、身為客家人的編導鍾喬表示，客家人在白恐歷史中具關鍵位置，范天寒是他1988年任職《人間》雜誌時創造的人物，以反思1950年代客家農民子弟生命轉折；《戲中壁》則以1954年死於白恐的閩南人劇作家簡國賢生平為靈感，並安排劇中主角妻子為客家人，串連客家故事。

鍾喬說，簡國賢當年從日本筑地小劇場學成返台後，連結了擅長民間講古的宋非我，組成「聖峰演劇研究會」劇團，1946 年在中山堂演出《壁》。據說台灣共產黨創始人之一謝雪紅也來觀賞。

然而，《壁》因反映戰後台灣「朱門酒肉臭、路有餓死鬼」亂象，遭警方停演，簡國賢也因後來加入中共地下黨等故判死。鍾喬說，還好簡妻留下《壁》劇本，讓這齣標誌戰後戲劇運動開端的劇得以延續。《戲中壁》即以化名為「阿賢」的主角之妻角度，回溯《壁》的演出經過，又如何在劇毀人亡後留下劇本。

「《壁》是台灣戰後第一齣理想主義的現代劇。」鍾喬說，現今政治雖對共產黨很敏感，但在1930年代，左翼其實出於理想主義，只是成立政權後，產生官僚問題。他認為不妨回到藝術層面，重新看待左翼運動，回顧當年這群青年如何既抗拒日本、也抗拒國民黨，試圖走出自己的路。

鍾喬也指出，台灣談白色恐怖、轉型正義，常只從國共內戰脈絡產生的戒嚴時期談，忽略外部資本主義對抗共產主義的冷戰國際氛圍，有所不足。

他說，1947年起美蘇對抗的冷戰時期，對1945年甫擺脫日本殖民統治的台灣移民社會其實造成很大影響。因為美國政府原本不信任台灣，1950年韓戰爆發後，中共介入北韓，美對中開始有緊張感，內部反共的麥卡錫主義大行其道，對外也轉而支持台灣的蔣介石政權。台灣正是在這種反共的肅殺氣氛下，展開白色恐怖。

但冷戰下的美國，並未因此過度殺人。鍾喬說，台灣一方面當時是第三世界國家，二因國共內戰，才使因反共殺人正當化，簡國賢就是戰後左翼運動受害者。他說，以國民黨代表威權主義，光從台灣內部說來沒問題，但更完整地說，白色恐怖應是冷戰背景下威權主義為肅清異己展開的行動。

《戲中壁》3月6日、7日晚間在公館寶藏巖國際藝術村演出，鍾喬說，現場將結合閩南說書及客語歌謠的獨特「環境敘事劇場」，客語音樂人黃瑋傑也為該劇編寫歌曲並率樂團演唱。