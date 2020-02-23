聽新聞
test
0:00 / 0:00
影 ／不要懷疑!捐血就送整盒口罩 有人清晨4點多來排隊
不要懷疑！這裡有免費一整盒口罩可以拿，彰化縣福興東區扶輪社今天上午在鹿港鎮公所前舉辦捐血活動，只要捐血250cc就送一盒日本製口罩，原定9點半開始捐血，但民眾大排長龍，有人4點多就來排隊，9點前開始發號碼牌，不到10分鐘就發完。
福興東區扶輪社社長許書林說，扶輪社去年底就已規劃今天的捐血活動，當時就已採購口罩要當捐血禮物，沒想到剛好遇到新冠肺炎疫情，口 罩成為搶手貨，由於捐血車一天最多捐血量是250人，所以今天準備了250盒口罩，原定捐250cc送一盒日本製口罩、捐500cc兩盒，從上午9時30分到下午3時30分捐血。
沒想到今天有民眾天還沒天亮就來排隊，有人清晨4點多、6點多就來排隊，7點多已經大排長龍了，不到9點早就排數百人，扶輪社趕緊發號碼牌，不到10分鐘就發完，眼見人潮還一直湧進，主辦單位只好對民眾發候補號碼牌，強調前面不符捐血資格的，才能再由候補者遞補，對於還在排隊的只好說抱歉，以發小禮物代替，並請民眾不要再來排隊了，已經額 滿了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言