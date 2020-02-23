影 ／不要懷疑!捐血就送整盒口罩 有人清晨4點多來排隊

不要懷疑！這裡有免費一整盒口罩可以拿，彰化縣福興東區扶輪社今天上午在鹿港鎮公所前舉辦捐血活動，只要捐血250cc就送一盒日本製口罩，原定9點半開始捐血，但民眾大排長龍，有人4點多就來排隊，9點前開始發號碼牌，不到10分鐘就發完。

福興東區扶輪社社長許書林說，扶輪社去年底就已規劃今天的捐血活動，當時就已採購口罩要當捐血禮物，沒想到剛好遇到新冠肺炎疫情，口 罩成為搶手貨，由於捐血車一天最多捐血量是250人，所以今天準備了250盒口罩，原定捐250cc送一盒日本製口罩、捐500cc兩盒，從上午9時30分到下午3時30分捐血。