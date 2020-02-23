無人機玩家看過來 官方圖資App最快月底上線
無人機管理新制將於3月31上路，不過網路流傳全台禁航區、限航區等圖資，玩家抱怨部分縣市可飛航區過少，甚至全面禁飛，為此相當不滿，還說不排除向政府抗議。
對此，交通部民航局澄清，網路上的圖資都不是最終定案，預計最快月底推出飛行圖資的App，供一般玩家查詢屆時禁航區、限航區、可飛航區，一目了然。
根據聯合晚報取得資料，針對一般玩家的最新飛行圖資顯示，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、屏東縣和澎湖縣為正面表列，也就是原則上為禁止飛行區域（紅色區塊），不過仍有允許使用的範圍。
基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、南投練、彰化縣、雲林縣、嘉義縣和嘉義市則為負面表列，基本上都是允許無人機使用的範圍（綠色區塊），少部分才是禁航的區域。
不過民航局提醒，因為各縣市持續在做規畫，到法規正式上路前，該圖資都有變動和調整的空間。據了解，南投、新竹、台南、屏東、新北近期仍在修正，要將讓無人機可活動區域增加。
一般休閒娛樂（一般玩家）可用的為綠色區塊，至於紅色區塊則是指一般法人、公司行號、機關團體或是協會，基本上其業務有商業行為，視距外、夜間操作頻率高，無人機失控機率相對也提升，有可能對地面第三人造成傷害，或是撞到屋頂造成財產損失等，因此須具備一定資格才能申請。
民航局強調，身在縣市屬於正面表列（紅色區塊多），不代表就是完全不能飛，只是規範較為嚴格，法人、機關團體是可以依法申請使用無人機。
在推出App的同時，專屬法人或是機關團體網頁同步上線，未來只要框出想飛的區域，就會顯示需要申請的地方。比如故宮、中央政府機關所在地等，並附上該機關聯絡資料。一旦取得相關單位同意，三個月內都可以飛，不必每飛一次就要申請。網頁還具備報到、報離的機制，有效控管無人機數量及取締非法使用。
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