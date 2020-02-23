追劇追到耳朵突然悶塞 當心是耳中風要快就醫

年長者或愛追劇的年輕民眾注意，如果突然出現耳朵悶塞、耳鳴、或單耳聽不清楚，可能是突發性耳聾。

一名50多歲台商，日前突然覺得聽力變差，覺得左耳塞、有耳鳴聲、常聽不清楚，但因工作忙，一拖就是三個月才回台就醫。經耳鼻喉科醫師聽力檢查發現為突發性耳聾，左耳要到70、80分貝才聽得到，經治療後，左耳聽力情況改善。

收治該患者的羅東博愛醫院耳鼻喉科醫師張家宸表示，突發性耳聾又稱為「耳中風」，患者多為一覺醒來後突然覺得一耳或雙耳聽力變差、或耳朵很悶、塞住或是進水感。其發生的原因不明，可能與壓力、病毒感染、藥物、外傷、內分泌、血管阻塞或腫瘤有關。以大方向來說，分為內耳發炎、內耳小血管循環差、自體免疫疾病等三類。

張家宸說，耳朵中的內耳掌管聽力，內耳發炎多為病毒感染，如麻疹、感冒使細菌跑到耳蝸造成發炎；內耳小血管循環差，為供應內耳血管的血液循環不佳，引發聽力障礙；自體免疫疾病部分，則是如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等自體免疫疾病系統紊亂關係，導致內耳部分構造生病，引起突發性的聽力受損。

他說，臨床上患者上述三情況中，以內耳發炎的比例最高，約占七成。而突發性耳聾為耳鼻喉科的「急症」，必須馬上安排聽力檢查，若確診得馬上治療，避免內耳的多數毛細胞死掉，聽力就難恢復。民眾在發現聽力有異狀時，應三天內就醫，並在兩周內的黃金治療期接受積極治療，若過治療期才就醫，聽力恢復效果恐大打折扣。

張家宸表示，突發性耳聾發病族群，不限於年長者，青壯年若長期疲累熬夜、壓力大也容易發生；另外，有糖尿病、高血脂、代謝症候群也是危險因子。一旦發生後，必須及早治療，以求在兩周內盡量恢復聽力。若已治療者，也建議調整作息、適當休息與充足睡眠，以避免再次復發。