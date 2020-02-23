減肥節食會口臭 醫師解釋原因

減肥節食，嘴巴可能出現異味？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰指出，節食減肥或因病難以進食之時，可能降低唾液腺功能，因而利於厭氧菌生長，造成口臭窘境。

周宗翰指出，口腔內會殘留食物殘渣，細菌分解其中蛋白質之時會釋放出異味氣體。如果唾液正常分泌，或者經由潔牙、補充足水分來沖去細菌，就不容易飄出難聞的口氣，反之則可能導致口臭。

口臭常見原因之一是火氣大。周宗翰指出，在正常情況下，人體的唾液、血液、汗液等陰液會制約體內陽氣，使人體陰陽達成平衡。但若經常熬夜追劇、值夜班、焦慮失眠，或者經常吃蔥、蒜、韭菜與辛辣食品等，可能使陰液被過度消耗而不足以制陽，體質走向陰虛火旺，口臭也在這個過程中發生。

口臭的發生還有其他可能原因，周宗翰指出，除了上述節食減肥或因病難以進食，還常見於口腔疾病患者，像是蛀牙、口瘡、牙周病或牙齦病變等，可能因口腔健康狀況不佳而滋生壞菌，進而導致壞口氣。

要避免火氣大造成的口臭，建議飲食上多吃蔬果、多喝水，少吃肉、蔥蒜、辛辣與刺激性食物，生活上宜保持正常作息、適度運動與放鬆情緒壓力。另還可以在火氣大時適度喝菊花茶，菊花味甘苦、性微寒，因而有散風清熱、清肝明目和解毒消炎之效。有口腔疾病的人則要特別注意保持良好的潔牙習慣。