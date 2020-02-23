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周三再迎風面 氣象局說這天最涼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說，周三將再迎接新一波鋒面。聯合報系資料照
氣象局說，周三將再迎接新一波鋒面。聯合報系資料照

一連三天好天氣。中央氣象局說，今天中午過後到周二，僅東半部有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。周三再迎東北季風，迎風面雨勢增強，最涼的一天落在周四，北部及東半部白天高溫有明顯降幅。

氣象預報員陳建安說，這周沒有特別強的天氣系統影響，以小幅度變化為主，兩、三天一個周期。今天上半天較偏向東北風環境，中午過後一直到周二，風象先轉偏東風，明天再轉東南風，後天變成正南風，雨區會縮小。大台北東側不會下雨，僅東半部留意局部短暫雨，桃園以南則都是多雲到晴。

陳建安說，從今天下午開始到周二都是穩定天氣型態，周三起東北季風增強，除了風力變大，迎風面北部和東半部降雨也會更為明顯。周三和周四兩天東半部跟桃園以北有局部短暫雨發生機率。周五東北季風減弱，到周六各地都是多雲到晴，降雨也只有東半部。

氣溫方面，陳建安說，今天氣溫跟昨天相比，稍微回升，真正高溫落在明後兩天。北部今天高溫23到25度，中南部27到28度，東部23到25度。明後兩天，各地高溫明顯升高，西半部包含大台北可來到29到30度高溫，北部升幅平均5到6度，中南部28到29度，東半部則因為屬於迎風面，高溫落在25到27度，升溫沒那麼明顯。

陳建安說，未來一周各地低溫落在16到20度。周三鋒面報到，沒有帶來太強冷空氣，不過北部高溫會從30度降為25到26度，周四是最涼的一天，高溫只有22到24度，東部高溫也只有24度。

陳建安也提醒，除了周四以外，本周西半部、金門、馬祖地區要注意清晨有局部霧影響能見度。另外，今起一直到周三，東半部跟恆春半島沿海地區也要留意長浪發生。

高溫 預報

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