抗癌化療不苦 中西合療癌友治療動力

大腸癌罹癌病患可提早被診斷及治療，不過後續化療一些副作用，常讓病友在治療過程中出現噁心、嘔吐、失眠等症狀。台南市安南醫院中醫部醫師曾印正今天說，中醫師會依每個不同癌症病友的體質來辨證論治開處方，噁心、嘔吐、食慾不佳與體力不支等症狀都獲得穩定改善，也降低不適感，讓病人更有動力繼續後續化療放療。

大腸癌罹癌人數已連續11年蟬聯第一，透過國健局推行糞便潛血篩檢、大腸鏡檢查，可讓大腸癌提早被診斷及治療，不過後續手術、化療一些副作用，常讓病友在治療過程中出現掉髮、噁心、嘔吐、大便次數多、手掌紅、失眠與焦慮等狀況，往往會讓病患因上述不適狀況而中斷療程，導致病情控制愈發不穩定。

中醫師曾印正表示，中醫藥、針灸是可以幫助病人減輕這方面困擾，因為中醫治療講究量身訂作個體化治療，醫師會依每個不同癌症病友的體質來辨證論治開處方，當下治療時同時也在調養。

曾印正說，中醫門診中如遇大腸癌病人，除告知飲食宜忌與飲食健康調整外，也會跟病人強調中醫藥方面治療癌症之優點所在，中西合療証實可減少再復發機會及治療期間不快感。