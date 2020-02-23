本周開學日暖洋洋 吳德榮：白天微熱、溫差大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天迎風面水氣漸減，北部山區及東半部仍有局部短暫雨；背風面晴朗穩定。中央氣象局則對基隆北海岸、宜蘭地區及新北市山區發布大雨特報。

吳德榮表示，今天各地白天舒適，早晚涼，不過中南部風力微弱，易起霧、空氣品質也不佳，戶外活動應注意。各地今日氣溫：北部15至25度、中部14至27度、南部14至28度、東部15至26度。明天到周三白天，大都是晴朗穩定，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱，高溫約在28至30度，早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，周三晚至周四（27日）微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，大台北東側也偶有零星降雨。北台灣雲量增多，高溫略降、稍轉涼，低溫不降；背風面幾乎不受影響。

到了周五、六（28、29日）各地為晴朗穩定、白天微熱早晚涼的天氣。下周日或周一另有一波鋒面南下，但目前還有比較大的不確定性，應繼續觀察。

中央氣象局說，今天東北季風減弱，風向漸轉偏東風，台灣各地大多為多雲到晴，只有迎風面東半部地區有局部短暫雨，白天大台北地區也可能有零星短暫雨，桃園以南天氣大致穩定。

氣象局說，今天溫度方面將比昨天回升，北部及東半部高溫約22至26度，中南部高溫約27、28度；中部以北低溫14至16度，東半部及南部低溫約17至19度；各地早晚涼，中南部日夜溫差較大。

未來一周無明顯冷空氣南下，白天舒適溫暖、早晚涼，降雨主要在東半部地區，下周三、四東北季風影響時，北部也有局部短暫雨。