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防疫擔心吃飯口水亂噴？ 中鋼餐廳有妙招

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防疫擔心吃飯口水亂噴？中鋼餐廳有妙招

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
全球新冠肺炎疫情嚴竣，中鋼集團會館為顧及前來用餐人員的衞生與健康，在門口都張貼告示要求戴口罩。記者謝梅芬／攝影
全球新冠肺炎疫情嚴竣，中鋼集團會館為顧及前來用餐人員的衞生與健康，在門口都張貼告示要求戴口罩。記者謝梅芬／攝影

新冠肺炎疫情升溫，有確診病例沒有出國旅遊史，卻因聚餐染疫，中鋼集團會館二樓自助餐廳配合防疫，最近製作90組L型壓克力隔板，將用餐區重新區隔為200席個人座位，客人用餐時不用擔心別人口水亂噴，記者前往餐廳，二樓自助餐假日沒有營業，但仍可從外看到內部的隔板，有消費者大讚，防疫時刻隔開客人用餐空間，非常貼心。

中鋼會館位在高雄中鋼總部成功路上，二樓自助餐因菜色經濟實惠又美味，常吸引臨近高軟園區員工及附近社區居民前來用餐消費。

因應新冠肺炎疫情嚴竣，中鋼集團會館顧及前來用餐人員的衞生與健康，對進入會館人員量體溫，餐廳入口設置酒精乾洗手液，另外為防止㸃餐時口沫噴濺到菜餚，餐廳提供紙口罩供用餐人員使用。

中鋼集團會館考量近期疫情不斷升溫，為避免用餐時口沫或接觸傳染，最近特別製作90組L型壓克力隔板，將用餐區重新區隔為200席個人座位，以有效阻隔客人用餐時口沫噴濺到對向或鄰座人員，餐桌及隔板會定期進行清潔消毒，以維護安全衛生。

高雄軟體園區一名高姓上班族就經常到此用餐，最近發現新的用餐方式，覺得很新奇，也算是中鋼的貼心設計。中鋼會館除二樓自助餐外，一樓還有外店進駐，一般民眾都收現金，員工則刷識別證，從薪資帳戶扣款打95折。

中鋼會館二樓自助餐最近製作90組L型壓克力隔板，將用餐區重新區隔為200席個人座位，以有效阻隔賓客用餐時口沫噴濺到對向或鄰座人員。記者謝梅芬／攝影
中鋼會館二樓自助餐最近製作90組L型壓克力隔板，將用餐區重新區隔為200席個人座位，以有效阻隔賓客用餐時口沫噴濺到對向或鄰座人員。記者謝梅芬／攝影
中鋼會館二樓自助餐最近製作90組L型壓克力隔板，將用餐區重新區隔為200席個人座位，以有效阻隔賓客用餐時口沫噴濺到對向或鄰座人員。記者謝梅芬／攝影
中鋼會館二樓自助餐最近製作90組L型壓克力隔板，將用餐區重新區隔為200席個人座位，以有效阻隔賓客用餐時口沫噴濺到對向或鄰座人員。記者謝梅芬／攝影

新冠肺炎 疫情 菜色 中鋼

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