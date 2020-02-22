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日韓旅遊史緩捐28天 全台血荒恐加大

聯合報 / 記者陳婕翎吳淑玲／連線報導
台南捐血中心昨天在麻豆扶輪社舉辦的捐血活動，掛出「缺血」告示。 記者吳淑玲／攝影
台南捐血中心昨天在麻豆扶輪社舉辦的捐血活動，掛出「缺血」告示。 記者吳淑玲／攝影

新冠肺炎疫情持續，血庫也受到重創，連三周周末全台血庫都短缺，每天捐血量較過去減少一成五。日韓旅遊疫情升至第二級，考量用血安全，有日韓兩地旅遊史國人暫緩捐血廿八天，管制範圍再次擴大，血液基金會擔憂血庫缺血狀況雪上加霜。

血液安全庫存量為七至十天，四至七日偏低，四日以下為急缺。血液基金會昨統計，全台血量平均只能再撐五天，尤以醫學中心集中的台北最缺，庫存量僅剩四點一天，甚至多達三種血型急缺，Ｏ型血剩三點八天、Ａ型四天、ＡＢ型三點九天，另外Ｂ型也只有四點九天。

過去捐血踴躍的高雄，庫存只剩四點八天，是繼台北之後第二缺血地區，新竹五天、台中五點六天、台南六點二天。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，疫情是缺血最大主因，民眾害怕新冠肺炎，到捐血中心的人減少，再加上延後開學，無法開捐血車進校園號召捐血人。台南捐血中心表示，許多公司團體也取消大型捐血活動，讓血荒雪上加霜。

除國人不敢外出捐血，有一批人即使想捐也不能捐，曾到中港澳及新加坡、日韓的民眾，離開該區後需暫緩捐血廿八天，曾被確診感染病毒治癒者及曾與確定病例密切接觸者，也暫緩捐血廿八天。雖近期血量逐漸回升，但疫情仍嚴重衝擊血庫存量。

洪英聖說，新冠肺炎爆發至今近兩個月，捐血量明顯減少，過去平均一天可收集兩千袋血液，如今足足少一成五左右。目前規畫尋求企業協助辦理捐血活動，呼籲民眾持續捐注熱血幫助需用血病患，讓病患用血無虞。

洪英聖強調，捐血中心醫護人員全程配戴口罩，各捐血點都會落實捐血人測量體溫、健康問診，詢問旅遊史、職業史及群聚史，加強捐血場所通風、消毒頻率等措施。提醒捐血人若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線，通知捐血中心。

台南麻豆扶輪社昨舉辦送口罩捐血活動，協助解決血荒。麻豆扶輪社長黃國真說，每年都辦兩次捐血，最近因疫情衝擊，原本想取消，但看到各地大缺血，決定照常舉辦，並拿出先前工作需求買的兩百片口罩送給捐血人；捐血中心在戶外搭帳棚，要先量體溫，沒發燒才能上捐血車。

昨天有不少民眾響應捐血，每兩個月固定捐血一次的陳先生說，聽到有血荒更要來，做好防護就不用怕。

捐血中心 新冠肺炎 疫情

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