5大NG習慣 最易招惹細菌、病毒

病毒的種類五花八門，且每一種病毒解鎖人體蛋白質的方式不一，因此即使已經有抗病毒藥物研發，卻沒辦法像抗生素一樣，以一擋百，樣樣適用。

中央研究院分子生物研究所院士賴明詔說，冠狀病毒是因為病毒的外型猶如皇冠而稱之。已知的冠狀病毒分為四大類，其中一類的冠狀病毒中，被發現有七種可以感染人體，包含17年前的SARS冠狀病毒，以及此次的新冠肺炎COVID-19的冠狀病毒。

賴明詔解釋，所有病毒都是一把鎖，新冠肺炎病毒與SARS病毒系出同門，因此他們解鎖蛋白質的鑰匙也是極為相似，而綁架的蛋白質都是「ACE2」，至於為何都綁架同一個蛋白質，則不得而知，賴明詔僅說「應該只是個偶然」。

不過，新冠肺炎的病毒，比SARS病毒演化得還好，更適應人體，傳播功力比SARS還強，不過致死率仍是SARS勝出為10%，新冠肺炎為2%。

世界衛生組織指出，新冠肺炎病毒原先的宿主是在蝙蝠體內。賴明詔表示，病毒必須有宿主才能存活，宿主只要是「生物體」，病毒就有機會可以解鎖蛋白質。蝙蝠也是一種生物，本來就是病毒寄宿的對象之一，只是病毒在單一物種的體內生存，並不會突變，只有接觸到其他物種的細胞時才會變得愈來愈強。

賴明詔表示，目前無法確定新冠肺炎的病毒原先宿主為何，只能猜測可能是蝙蝠，蝙蝠如何傳播到人體，目前也沒有答案，僅能確定的是新冠肺炎病毒接觸人體後，相當適應人體的環境，解鎖速度快，並突變成可以待在人體內的一種病毒。

陳立遠表示，病毒與細菌不同，病毒需要宿主，因此多存在於生物體內，透過不同的傳染途徑傳播給下一個人。常見的途徑有飛沫傳染、空氣傳染、接觸傳染等，透過黏膜組織等再侵犯人體。當病毒待在沒有宿主的環境中，幾個小時之內就會消失，因此，環境消毒對於對抗病毒意義不大，只要讓該環境淨空一段時間，通風良好，多數的病毒會自然消失。

不過也有些例外，像是腸病毒即使沒有宿主，仍可在室溫下存活幾天，攝氏4℃的環境甚至可以存活超過一周以上。

賴明詔說，多數的病毒，只要在攝氏50℃以上的環境，幾乎會消失殆盡。消滅病毒最好的方法就是高溫殺病毒，並透過徹底的清潔，降低病毒附著在人體或是周邊物品上。

至於天氣熱就能殺死冠狀病毒的說法，賴明詔說，天氣再怎麼熱也不可能超過攝氏50℃，天熱讓疫情趨緩的說法並不是全然錯誤，但前提不是氣溫殺死病毒，而是人與人之間不會為了要「取暖」擠在同一空間中，降低與人之間接觸，以及因流汗勤洗澡、更換衣物都是疫情趨緩的原因。

細菌藏身的環境五花八門，手機、馬桶蓋都能見到，陳立遠說，細菌無須宿主也能生存，每20分鐘就能繁殖一代，即使沒有宿主，在環境中活好幾個月都有可能。有些適應環境強的細菌，還可能會運用很厚的芽孢，像穿上大衣一樣，把自身包裹起來，抵禦外在環境。

最簡易的殺菌方法是透過煮沸法，加熱到攝氏100℃，煮五分鐘就能達到殺菌效果，或是使用抑菌產品，都能初步抵禦細菌。但他也強調，細菌種類多元，有些細菌適應環境不同，得採不同方法因應。

不過，無論是病毒或是細菌，對於肥皂、洗手乳等幾乎沒有防禦能力，陳立遠說，最好的方法就是勤洗手、戴口罩，維持正常生活作息，把免疫力養起來，才有辦法好好對抗外敵。

●常見壞習慣

1. 摸東摸西後，挖鼻孔、揉眼睛。

2. 手機、鍵盤從未用酒精擦拭，使用完忘記洗手。

3. 未洗手就吃東西。

4. 留指甲藏汙納垢。

5. 未洗手就戴隱形眼鏡。

資料來源／北醫附醫成人感染科主治醫師陳立遠

製表／陳雨鑫 聯合報