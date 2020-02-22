新冠病毒招惹不得 請看專家分析它的前世今生

經歷SARS後的17年，新冠肺炎再次掀起全球疫情風暴。對於這支未知的病毒，人們陷入恐慌。與SARS系出同門的新型冠狀病毒，和一般的病毒與細菌到底有何差異？

病毒結構簡單，病毒核酸作為主體，外頭再套上一層蛋白質，形成一種有機物，既不是生物，也不是非生物，病毒必須仰賴宿主才能繁衍。病毒入侵生物後，狹持生物體內細胞，依附在細胞上不斷繁殖。細菌結構複雜，最內層同樣是核酸，但外頭包含著細胞壁、細胞膜、細胞質等，也因為細菌的結構複雜，大小是病毒的好幾倍，而細菌也是世界上最小的生命體，無須宿主就能代謝存活。

病毒與細菌皆會使人體致病，多數的病毒對於人體而言都是「壞人」，通常皆帶有致病性，如腸病毒、流感病毒、感冒病毒、輪狀病毒、諾羅病毒等。

細菌則是好壞參半，人體內長期與細菌共存，腸道、口腔、鼻腔、皮膚皆有，多數能與人體共存的菌種都是好菌。但像是沙門氏菌、李斯特菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，皆不利於人體。

病毒與細菌對於人體致病的能力，旗鼓相當，但治療的方式卻有相當大的差異。台北醫學大學附設醫院成人感染科專任主治醫師陳立遠說，病毒結構簡單，使科學家至今僅破解部分病毒入侵人體時的方式，並研發出部分抗病毒藥物，例如，對抗流感病毒的克流感。

細菌因為結構複雜，能使用的武器多元，只要一處結構被破解，就有辦法攻破，而抗生素是目前對抗細菌最有效的藥物。

無論是病毒或是細菌，入侵人體的方式，都是先透過專屬的傳播途徑，突破人體的防衛機制「免疫系統」進入到人體。病毒侵略人體的前提，必須與體內的蛋白質是天造地設的一對，才有辦法突破。

中央研究院分子生物研究所分子生物研究所院士賴明詔說，病毒入侵人體都需要抓住人體內的蛋白質，病毒就像是一把鑰匙，細胞內的蛋白質就像是鑰匙孔，鑰匙的輪廓必須要完全符合，才會被開啟，病毒才有辦法潛入細胞的家中，偷走蛋白質原本在細胞內的意識，奴役蛋白質，替它延續生命。病毒最常見入侵人體的通道為黏膜組織，口腔、眼睛、鼻腔、呼吸道等。

細菌則是長時間與人體共存，陳立遠說，無論是皮膚或是人體內處處都能見到細菌的影子，體內無菌的器官僅有血液、肌肉、中樞系統、大腦等，而大腦的血腦屏障若是被細菌攻破，也會因細菌入侵而致病。

陳立遠說，也因為細菌環繞在人體四周，要入侵人體非常簡單，只要皮膚有破口，或是器官與器官之間有破損，細菌就能夠一舉攻佔人體。多數時候人體的免疫大軍能第一時間抵禦細菌外敵，不過，當人體免疫力下降時，細菌的威力就會爆發。

●專家解毒

Q感冒多病毒引起，為何有時會用抗生素？

許多民眾不解，明明是確診為感冒，屬於病毒，有時候醫師會使用抗生素。

陳立遠說，引發感冒大多是感冒病毒引起，但並非全然皆是，部分屬於細菌性感冒，細菌侵犯呼吸道，會出現黃綠色的痰、鼻涕，此時就需要使用抗生素治療；一般感冒病毒則是透明的鼻涕，僅需要透過支持性治療，緩解流鼻水、鼻塞等症狀就能靠自身免疫力改善。

近年來，抗生素濫用以及部分細菌已經出現抗藥性，也使某些致病細菌成了不死的「超級細菌」，成為近年來的公衛問題。

Q所有病毒都能靠自體免疫力克服嗎？

陳立遠說，病毒入侵人體後，雖然招招致病，但多數的病毒感染，人體都能靠自身免疫力對抗。不過有些病毒會使人體終生感染，如愛滋病毒，愛滋病毒可直接衝進細胞的核酸，細胞不斷複製再複製，難以擺脫，現在僅能透過雞尾酒療法，抑制愛滋病毒複製，並限制病毒擴散到其他細胞，達到和平共存的目標。