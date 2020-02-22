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醫療「超前準備」 北榮小年夜前一天就做好準備
我國確認有兩起本土感染案例，許多專家皆建議社區傳播的發生前應「超前準備」，台北榮總醫務企管部主任李偉強今在臉書上以「滿月」為題PO文，提到早在今年一月廿二日就奉命緊急整備最高規格的負壓隔離病房，盼疫情可以因全國民眾共同防疫而趨緩。
面對新型傳染病，李偉強說，每年各家醫院皆會針對這些新興傳染病進行演習，主要是全球可能在三到五年會出現一種新興傳染病，從十七年前的SARS、伊波拉、MERS、H1N1、H7N9等，許多傳染病皆會引發恐慌，因此演習是必備作業。
李偉強說，台北榮總負壓隔離病房主要集中在院內最大的中正樓，但幾年前為了要了解新興傳染病，於科技大樓成立「生物安全第三級實驗室」，同步在實驗室旁設置三間高規格的負壓隔離病房，完工後一直沒有正式啟用，當武漢不斷傳出有新冠病毒時，就已接受到指令要超前準備。
一月廿日開始準備，二天內完成啟用，除夕當天就收治我國確診案例，李偉強說，高規格的負壓隔離病房，採獨立動線，李偉強說，從今年過年開始，所有醫護人員幾乎就沒有停下來過，原本就不奢求的過年，今年相對更沒有年味，不過，為了讓國人平安，醫護一定要守下來。
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