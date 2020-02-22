怕怕的！新冠肺炎疫情衝擊 社福團體大鬧「志工荒」

隨著新冠肺炎疫情升溫，不只學校開學、國家考試延期，連社福團體也遭波及，因企業行號、民眾都盡量避免公眾場合群聚，參與公益活動意願大幅降低，不少社福團體近來大鬧志工荒，原訂的義賣、體驗活動也連帶取消，還有團體缺配給第一線人員的額溫槍等防疫物資，苦不堪言。

善耕365公益媒合平台指出，疫情降低民眾外出的意願，社福團體近日紛紛傳出志工人力短缺，社工除兼顧個案、自籌活動，現在缺少志工協助，還得暫時放下個案，上街頭自行募款，也因缺人手，不少活動也連帶取消。

伊甸社會福利基金會志工發展處長王雪香表示，不少協助掃描檔案存檔、整理發票的志工媽媽，顧及疫情，這段期間盡量減少到機構幫忙，不少企業志工也紛紛取消或延期合作，伊甸也主動暫停24小時養護機構型的志工服務，降低接觸風險，但因在建檔等行政事務仍需人手幫忙，因此基金會在官網刊登緊急招募資訊。

唐氏症基金會公益行銷處副執行長周美汝說，過往基金會一個月至少廿場的企業義賣活動，但現在不少企業考量疫情，取消公開活動，二月份只剩不到五場義賣。華山基金會也說，看到目前疫情狀況，志工心裡多少會「怕怕的」，減少到府訪視機會，華山目前在研擬對策，討論能否讓志工待在家做一些手作義賣小物。

此外，也有社福單位缺物資，像老五老基金會為了防疫，第一線的居服員都配給一支額溫槍，提供居服員在照顧長輩時，能透過量體溫追蹤、掌握被照顧者的健康狀況，最近就急需300支額溫槍。

善耕365公益媒合平台喊話，其實一個人也可以當志工，像兒童肝膽疾病防治基金會招募整理發票的志工，民眾只要選擇可以服務的時間，就算一個人也能做公益，重要的是，民眾要先確實自主健康管理及防護，做志工服務前更要配合單位規定，進行量體溫、酒精消毒等防疫措施，就能安心、安全做公益。