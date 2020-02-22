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玉山首度取消二月靜山 但山路殘雪結冰不開放單攻

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山通往主峰路線仍有殘雪、路面結冰，玉管處仍不開放單攻。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山通往主峰路線仍有殘雪、路面結冰，玉管處仍不開放單攻。圖／玉山國家公園管理處提供

配合山林開放政策，玉山今年首度取消二月「靜山」，讓山友也能體驗雪地攀登第一高峰，但仍禁止單攻，這幾天天氣轉暖，有山友期待是否可申請玉山單攻，玉管處表示，因排雲山莊以上地區及長程登山路線步道還有積雪、結冰，不適宜一般性登山，仍不開放單攻，但玉山前峰已無積雪，今天先解除前峰路線雪季服務，其他路線則會視路況和天候決定是否提前開放。

往年二月玉管處實施玉山「靜山」一個月，去年行政院山林開放政策，玉管處配合取消靜山，讓山友有機會在二月攀登玉山群峰，但為了確保安全，雪季期間玉山主峰線不核發單攻許可，排雲山莊積達5公分以上或是雪線降至白木林時，也實施雪季安全加強措施。

玉管處今天公告，22日起解除玉山前峰登山路線雪季加強服務措施，可以單攻前峰，讓山友期待3月31日雪季結束前，是否能夠開放其他路線單攻。

玉管處副處長林文和說，玉山入冬經歷兩波寒流，隨著這幾天逐步回暖，前峰路線已無殘雪結冰，因此先開放。但排雲管理站巡查員巡視雪況，排雲山莊至主峰步道風口柵欄內有殘雪結冰，風口至玉山北峰於北坳下切八通關岔路口路段及森林路段有殘雪，需穿冰爪才可安全行走，前往圓峰山屋步道部分路段有殘雪，仍不開放單攻申請。

他說，玉山入夜後及清晨氣溫仍在零下4度，若要登頂應等天亮後再出發，除了氣溫較為回升外，也能在行進間清楚沿途雪況及路面是否有透明結冰，尤其是在通過風口鐵柵欄區務請謹慎注意避開殘雪結冰之濕滑路面，切勿冒險摸黑攀登。

雪季原則上到3月31日，但會依據實際狀況調整，只要沒有殘雪結冰，也沒有降雪的可能，各登山路線會提前開放，但請山友注意準備適合的登山設備，避免滑倒摔落或墜崖。

玉山通往主峰路線仍有殘雪、路面結冰，玉管處仍不開放單攻。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山通往主峰路線仍有殘雪、路面結冰，玉管處仍不開放單攻。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山通往主峰路線仍有殘雪、路面結冰，玉管處仍不開放單攻。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山通往主峰路線仍有殘雪、路面結冰，玉管處仍不開放單攻。圖／玉山國家公園管理處提供

玉山 山友 行政院

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