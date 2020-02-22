228搶便宜懶人包／全台6大遊樂園 優惠總整理

新冠肺炎疫情擴大，國人最愛的旅遊地點日、韓旅遊警示升級，業者強打「國內旅行更安全」，尤其開放空間的遊樂園區，都針對228連續假期推出比往年更優惠的方案。業者強調，會加強體溫管理、酒精消毒防疫，請民眾放心出遊。

六福村主題樂園迎接4年一次的2/29，推出「愛的迫降價」499元(原價999元/張)。六福村行銷經理黃淑芳表示，2/28至3/1連假3天，六福村500元有找就能一票玩到底，推薦經典口碑四季慶典「甜蜜魔宮」，魔法公主夢幻變身主題活動將在3月1日畫下句點，結合精湛魔術、特技的魔法奇緣不容錯過。

南投泰雅渡假村228連假祭出「中午前入園免門票」、住宿５折等多重優惠，讓遊客在抗疫精神緊繃的時期，走出戶外，親近大自然森呼吸、泡溫泉。業者強調，園區內有特殊的野溪生態步道，在蟲鳴鳥叫間吸收芬多精，俯瞰賽德克川中島部落，還有機會與老鷹、猴子、山羌、野豬、飛鼠相見歡；每年4月起，這裡也是賞螢基地。

南投九族文化村的櫻花開了，現在到3月初都是最美的賞花期。即日起至4/5票價從850元降至650元；下午2點後入園、預計賞夜櫻的遊客，即日起至3/1午後票優惠550元；另外還有雙月票1199元。

高雄義大世界連假期間，29歲以下門票229元；另外歡慶10周年，不分年齡第二個人99元的優惠也延長到3月1日；2/29當日壽星除可享免費入園外，再加碼送全年護照，一年不限次數玩樂園。

麗寶國際賽車場則是再添新設施，引進風靡歐美的電動飄移卡丁車，小朋友也能輕易上手，在安全環境下效仿頭文字D的藤原拓海，體驗貼地飛馳、極速過彎飄移的刺激感。賽道總長180公尺，由連續S彎、直線加速組成，隱藏在20個彎道中，還有一個俗稱「魔鬼彎」的高難度S彎，前寬後窄考驗車手技術。分成3種票價，原價500元、單人體驗優惠價350元；親子共乘400元；還有適合3人一起玩或1人玩3次的「3次卡」900元。