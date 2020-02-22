學者：物資許可下 口罩建議用過就丟

武漢肺炎疫情延燒，口罩供需吃緊。台大公衛學院教授張靜文今天表示，如果物資許可，口罩建議用過就丟，目前科學上無法證明口罩再度使用，可以達到一樣的效果。

台灣公共衛生學會今天在台大舉辦「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」，邀請多名公衛專家授課，並在臉書粉絲專頁直播，吸引許多公衛相關科系師生和關心疫情的民眾觀看。

中央流行疫情指揮中心建議民眾前往醫院、有呼吸道症狀、慢性病者外出時要戴口罩。近來許多民眾都有疑問，口罩到底能不能重複使用，張靜文下午主講「面對冠狀病毒之個人與環境維護」中提到，在物資許可的狀況下，「再使用絕對不是優先考慮」，因為口罩原本設計就是用了就丟。

張靜文引用學界針對N95口罩的研究，口罩過濾空氣中的微生物，可能會存活在口罩上，在戴、脫時再度飛揚到空氣中，或因手部接觸，讓病菌接觸身體的其他位置。

現在有一些口罩除菌的方法，包括用紫外線、微波等，但張靜文說，要同時考慮這些作法，會不會破壞過濾效果，或是影響口罩的結構、造成密合度不好。目前科學上沒有任何證據，能證明口罩再使用時，可以達到和初次使用一樣的效果。

武漢肺炎另一個防疫重點是洗手，張靜文表示，手上有一些本來就會存在、對人無害的微生物，使用乾洗手（酒精濃度60%到80%）可能會將其一併清除。而傳統的肥皂加水洗手，只要動作確實、時間夠長，便可移除暫時存在手部的微生物，而不會干擾本來存在的。

另外，乾洗手能除菌，卻無法清除髒污，因此建議仍以肥皂洗手為主，在無明顯髒污且不方便用水的狀況下，才使用乾洗手。

至於環境消毒，張靜文表示，使用500ppm左右的漂白水，即可達到良好效果。但建議用漂白水消毒時，要維持至少10分鐘，延長暴露的時間，進而確實殺死病毒，之後再用清水擦拭，減少消毒劑的殘留。

張靜文也提醒，漂白水等消毒劑，會刺激肌膚和呼吸道，建議使用時要戴手套、口罩，並保持房間通風，不要長時間暴露在化學品中。