影／華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

全球新冠肺炎（COVID-19）確診病例數不斷增加，其中停留在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪內有群聚感染，確診人數共計634例，其中有5名台人確診，經多日與日方交涉，台灣終於在昨日（21）晚間派遣華航將船上未確診的19位台人和1位先前派遣的醫生接回國。華航臉書專頁今日凌晨12點多PO出一段影片，影片中的機長廣播說到「我們將持續飛行，與全世界一同渡過疫情」，令不少網友感動，紛紛在底下留言。

華航CI7550班機昨日晚間順利從日本鑽石公主號上接回19位船上台人返回桃機，飛機上除了有鑽石公主號旅遊台人，還有一位我國先前派遣的醫師，另外則有4位空服員、2位機師、1位華航處長和3位護理人員，為落實防疫，班機飛行過程中所有人都必須穿著防護衣，並禁止走動和上廁所，對執勤的空服人員可謂相當艱辛。

而華航對此也在臉書專頁上貼出一段名叫「We fly , we fight We will all be fine」影片，只見影片中說到「各位旅客您好，這是來自機長的廣播，我們預計會持續飛行，與全世界一起渡過疫情，請您做好防疫工作，準備降落在美好的明天，中華航空感謝各位的搭乘。」

而網友們看完影片後紛紛感動留言，「謝謝你們的付出」、「機長廣播好感人，同時也謝謝您們」、「從這次的疫情，看出了臺灣人的堅韌精神和人情味，臺灣好棒」、「以曾經身為華航空服員為傲」、「飛航團隊高規格，7人全是高階/資深機組，全自願，讓人好感動」、「真正的國航，加油」。