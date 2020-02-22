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「美食防疫」靠自救！這5家餐飲名店各有抗疫妙招
新冠肺炎重創餐飲業，美國肉類出口協會評鑑的「美旗林餐廳」各有防疫妙招，像是「食徒麻辣鍋」推出防疫外送專車，火鍋名店「海峽會」抽餐券，「Gaucho阿根廷炭烤餐廳」醫療人員用餐免費升級，「青花驕麻辣鍋」貼文分享就送美國牛培根，「晶華酒店」的三燔本家則推出能提升免疫能力的日式發酵火鍋。
面對來勢洶洶的疫情，食徒順勢推出「食徒貪食蛇外送專車服務」，只要在台北大安區、中山區、信義區、松山區，消費滿500元，即享免費外送服務，想大快朵頤美牛罌粟麻辣鍋或是來碗熱騰騰的牛尾牛肉麵，在家動動手指就能完成。
火鍋名店海峽會即起至2月29日推出「全民抗疫，台灣加油」的抽獎活動，只要在海峽會粉絲團首頁按讚、留言及分享，就有機會獲得價值4,776元的雙人套餐兌換卷兩張。
美國牛排炭烤名店Gaucho阿根廷炭烤餐廳，即日起至2月29日醫療人員本人憑識別證點主餐/炭烤，即可免費升級單人套餐（限新竹店）。
隸屬王品集團旗下的青花驕麻辣鍋，3月31日前分享臉書上自製的防疫影片貼文，就款待每一桌客人價值328元的美國牛培根一份。
晶華三燔本家則推出能強化免疫力的日式發酵火鍋，結合納豆、味噌和泡菜等有益健康的三大發酵食物，吃到飽價格周一至周四890+10％，周五至周日及例假日990+10％。
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