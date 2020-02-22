關閉樓層、集中排房！飯店業祕而不宣的「節流」法則

受疫情影響，日前高雄老字號漢來飯店關閉10層樓，強調是「集中排房」，節省非必要開支。飯店業者私下表示，這早已是祕而不宣的「節流」法則，在景氣不佳或淡季時普遍的做法，業者私下透露，「只是漢來一次關閉一半的樓層，可見疫情影響有多大」。

新冠肺炎（COVID-19）來勢洶洶，業者已有「長期抗戰」的心理準備，除了各家釋出罕見的最殺優惠，也紛紛推出外帶外送；前一波多家星級飯店調整餐廳營業時間，甚至暫時關閉自助餐廳，以此「節流」，最近則是一波波「關閉樓層」浮上檯面。

除了高雄漢來，高雄國賓飯店也關閉4個樓層，藉此時進行維修、設備升級。華園飯店草衙館整修至4月底；麗景酒店也暫不接客，旅客轉單免費升等至麗尊酒店，飯店業盼開源節流，度過疫情帶來的寒冬。

漢來飯店總經理林子寬日前透過媒體表示，2月初住房率急遽下降，觀光客、商旅客大幅減少，住房率約3成，因此關閉10個樓層約200多間房間，節省能源及人力等開支，並且鼓勵員工多休假、加強教育訓練、整修，另推出專案住房優惠。至於未來飯店市場，林子寬個人覺得「不是太樂觀」。

台北星級飯店趁此時「升級設備」的也不少，像是寒舍集團旗下的台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店自2月起也已關閉部分樓層。集團表示，每年旗下飯店都會做客房設備升級或更新，現在僅是將往年例行的工程提早開始，並同時進行員工訓練。

台北晶華則是將本來就有的整修客房計畫，提前進行，目前已有一個樓層開始作業。雲朗集團旗下的雲品酒店，也有整修計畫，但業者表示，目前尚未規劃時程與進度。

開幕26年的花蓮老字號美侖飯店也在日前封館1周，23日恢復訂房，但逐樓客房整修工程會到6月30日，預計增加親子套房，讓飯店更符合現代旅人需求。