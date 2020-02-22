花東、墾丁、阿里山同推「長住專案」 住一晚333元起

走進大自然「森呼吸」，是增強免疫力、健康身心的最佳方式。花蓮、台東、嘉義、屏東等地區的飯店業者攜手同推「Longstay長住專案」，推出5天4夜、10天9夜、30天29夜等方案，最低每晚優惠價333元起。

台東知本亞灣飯店長住優惠價，雙人房5天4夜4,999元、10天9夜6,999元，最超值的是30天29夜共9,999元，等於住一個月免萬元，推出至今，受到許多長青族的喜愛，不少長輩呼朋引伴一起到知本泡湯、沉浸在東海岸的美景、綠色山林間，忘卻歲月煩憂。

位於花蓮港的花蓮亞士都，具有交通便利的優勢，以及老牌飯店的特有的人情味，從飯店可往花東縱谷、花東海岸尋數大美景，或是造訪氣勢雄偉的太魯閣國家公園，長住優惠價雙人房5天4夜4,999元、10天9夜9,999元。

座落於阿里山下嘉義番路鄉F HOTEL嘉義館，漫步鄉野的悠閒，有如回到老家般輕鬆自在，阿里山風景區、隙頂雲瀑、石棹品茶、奮起湖老街，或是賞神木、觀日出，都可輕鬆玩賞。優惠價雙人房5天4夜4,999元、10天9夜9,999元。

四季如春的南國恆春「墾丁假期渡假飯店」，可遠離城市的紛擾，到台灣的最南端享受好山、好水、熱情的渡假生活，或者選在海角一處靜靜地看著潮起潮落，喝杯咖啡放空自我。優惠價雙人房5天4夜4,999元、10天9夜9,999元。