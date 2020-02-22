聽新聞
test
0:00 / 0:00
花東、墾丁、阿里山同推「長住專案」 住一晚333元起
走進大自然「森呼吸」，是增強免疫力、健康身心的最佳方式。花蓮、台東、嘉義、屏東等地區的飯店業者攜手同推「Longstay長住專案」，推出5天4夜、10天9夜、30天29夜等方案，最低每晚優惠價333元起。
台東知本亞灣飯店長住優惠價，雙人房5天4夜4,999元、10天9夜6,999元，最超值的是30天29夜共9,999元，等於住一個月免萬元，推出至今，受到許多長青族的喜愛，不少長輩呼朋引伴一起到知本泡湯、沉浸在東海岸的美景、綠色山林間，忘卻歲月煩憂。
位於花蓮港的花蓮亞士都，具有交通便利的優勢，以及老牌飯店的特有的人情味，從飯店可往花東縱谷、花東海岸尋數大美景，或是造訪氣勢雄偉的太魯閣國家公園，長住優惠價雙人房5天4夜4,999元、10天9夜9,999元。
座落於阿里山下嘉義番路鄉F HOTEL嘉義館，漫步鄉野的悠閒，有如回到老家般輕鬆自在，阿里山風景區、隙頂雲瀑、石棹品茶、奮起湖老街，或是賞神木、觀日出，都可輕鬆玩賞。優惠價雙人房5天4夜4,999元、10天9夜9,999元。
四季如春的南國恆春「墾丁假期渡假飯店」，可遠離城市的紛擾，到台灣的最南端享受好山、好水、熱情的渡假生活，或者選在海角一處靜靜地看著潮起潮落，喝杯咖啡放空自我。優惠價雙人房5天4夜4,999元、10天9夜9,999元。
以上長住優惠專案自即日起到5月31日，假日全面不加價，連續假日每房每晚加價999元。相關資訊可上網查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言