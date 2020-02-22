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擊樂大師朱宗慶、人間國寶陳錫煌 獲39屆行政院文化獎

聯合報 / 記者陳宛茜／即時報導
第39屆行政院文化獎得主陳錫煌。圖/文化部提供
第39屆行政院文化獎得主陳錫煌。圖/文化部提供

文化部今日公布第39屆行政院文化獎得主名單，由擊樂大師朱宗慶及人間國寶陳錫煌獲此殊榮。文化部長鄭麗君親自致電向兩位得獎人道賀，並表示兩位得獎人在表演藝術及傳統藝術領域有傑出表現及卓越貢獻，且主動向國際推廣臺灣藝術文化，讓世人更認識臺灣文化之美，促進藝文人才交流，對我國藝文推廣貢獻良多，令人感佩。

得獎人朱宗慶，1954年出生於今台中市大雅區，1982年獲奧地利國立維也納音樂院打擊樂演奏家文憑，為華人世界獲得該項文憑之第一人。返國後成立朱宗慶打擊樂團，曾於全球33個國家及地區，進行超過3000場次的演出，讓世界看見台灣擊樂藝術實力，並常年舉辦國內巡演，讓更多人欣賞打擊樂之美。

朱宗慶曾任國立台北藝術大學音樂系教授、系主任，任教期間創辦該校音樂系擊樂組，擔任該校校長7年期間，積極培育藝文人才；也曾擔任國立中正文化中心主任兼交響樂團團長，推動該中心行政法人化，成為台灣第一個行政法人機構，並擔任首任藝術總監，現為國家表演藝術中心董事長。

得獎人陳錫煌，1931年出生於今台北市大龍峒，父親為亦宛然班主李天祿，13歲踏上布袋戲之路，習藝不拘一家，除家學淵源外，曾歷練「新興閣」、「小西園」、「五洲園」、「玉泉閣」等南北戲班。1953年自組「新宛然掌中劇團」，也曾學習嘉禮戲（傀儡戲）「官、行、跪、坐、跌、摔、顛」提線技巧。

2001年起，陳錫煌與台原偶戲團合作，激盪出「馬可波羅」、「大稻埕的老鼠娶新娘」等作品。陳錫煌的偶戲到外國巡演大受好評，陳錫煌更積極跨界，讓掌中戲藝術與其他藝術媒介碰撞，產生新火花；同時積極推廣布袋戲傳統藝術，讓更多年輕人認識布袋戲。

行政院文化獎為我國政府主辦等級最高的國家文化獎項，藉以表揚我國傑出藝文人士的終身成就。其評審作業程序嚴謹：先以書面提名後進行書面初審，經至少三名評議委員書面初審同意，再提請評議會進行決審會議，經三分之二以上之委員出席及出席委員四分之三以上同意通過後，報請行政院長核定，並將由行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金予得獎人，以示尊崇。

第39屆行政院文化獎得主為擊樂大師朱宗慶。圖/文化部提供
第39屆行政院文化獎得主為擊樂大師朱宗慶。圖/文化部提供

行政院 布袋戲 交響樂團

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