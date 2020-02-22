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都市原民青年進NGO體驗職場 找回部落歸屬感

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
胡黃柔慈（左1）、胡袁熙淳（左2）穿著太魯閣族服拍攝產品宣傳照。圖／教育部提供
胡黃柔慈（左1）、胡袁熙淳（左2）穿著太魯閣族服拍攝產品宣傳照。圖／教育部提供

原住民離鄉背井到都市讀書或工作，與原鄉部落連結較薄弱。教育部表示，有都市原民青年參與教育部「青年暑期社區職場體驗計畫」，進入與原民相關的非營利組織職場體驗1.5個月，體認自己對自身對族群文化認識不足，也意識到族群認同的珍貴。

台北教育大學音樂學系學生胡黃柔慈、大葉大學餐旅管理學系學生胡袁熙淳是太魯閣族人，從小在都市長大，去年暑假申請社區職場體驗計畫，到「台灣原住民教育經濟發展協會」體驗職場，主要工作為籌備原住民族日活動及產品行銷推廣。

他們分享，印象最深刻的是協助籌辦「原住民族日」活動，雖然活動演出時間為下午，但一大早就前往現場準備相關前置作業。當日烈陽高照，許多工作人員因此曬傷，舞台地板也因過熱，導致原來需要赤腳跳舞的表演者因安全考量，決議穿鞋演出。

他們看著活動現場發生一連串插曲，沒有人因此怯場、抱怨，反而更加團結協力，向觀眾展現原住民族文化。謝幕當下，大家忘了籌辦期間的辛勞，留下的只有感動、快樂，還有歸屬感。

他們表示，職場體驗讓他們體悟團隊合作和責任感的重要性，一場活動能順利完成，是夥伴們同心協力朝著同一目標前進，秉持負責任的態度完成份內工作，並在他人須幫助時相互合作。除了學習到正確工作態度外，對不同族群文化也更願意主動去了解，期待未來能發揮所長，協助發揚自己的族群文化。

原住民 職場

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