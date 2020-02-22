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買車擅自改車 小心沒保固、保險不賠
新北一名陳姓男子買完新車後，由業務協助下把車內多媒體改機成有網路功能，事後回原廠保養升級功能，卻取消網路功能，陳男要求原廠恢復上網功能，但遭原廠拒絕，雙方進行消費爭議調解，最後因購買合約載明沒有該功能，最後調解不成立。
新車大展從去年底舉辦到今年初，消費者訂車後在農曆春節後陸續交車，新北主任消保官王治宇說，不少消費者拿到新車後，認為花小錢提升功能很划算，但其實不論是提升功能或是改車，小心未來出車禍時保險不理賠。
陳男購買新車後，透過業代加購導航與4G網路，使車內多媒體機可以提供網路給手機、平板使用，1個月後回原廠保養、更新系統，網路功能卻因此取消，陳認為自己權益受損，要求恢復功能未果，雙方進行調解。
王治宇表示，業者明確指出，銷售的多媒體機型號、配件都載明在契約中，網路功能不在其中，最後雙方意見不同，且合約明確標示，最後雙方調解不成立。
王治宇提醒，部分消費者拿到新車後，把行車記錄器改裝不斷電，或者是加裝倒車顯影器，但要注意改車造成車輛有問題，保固可能因此受影響，甚至於保險也不理賠，但消費者認為改車跟理賠沒有因果關係，不過條文都有明確標註。
王治宇說，消費者認為是車商、多媒體業者的問題，但業者也說廣告沒提到、保險公司也案條款走，最後多半調解不成，近期是交車潮，提醒消費者改車要注意，必須承擔無法理琣、保固的風險。
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