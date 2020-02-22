快訊

日韓旅遊警示升至二級若退團 旅行社「最高可收團費5％」

感染源浙江台商父call in喊冤 陳時中：反害兒被標籤化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買車擅自改車 小心沒保固、保險不賠

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新車大展從去年底舉辦到今年初，消費者訂車後在農曆春節後陸續交車，消保官提醒，改車要注意，必須承擔無法理琣、保固的風險。圖／報系資料照片
新車大展從去年底舉辦到今年初，消費者訂車後在農曆春節後陸續交車，消保官提醒，改車要注意，必須承擔無法理琣、保固的風險。圖／報系資料照片

新北一名陳姓男子買完新車後，由業務協助下把車內多媒體改機成有網路功能，事後回原廠保養升級功能，卻取消網路功能，陳男要求原廠恢復上網功能，但遭原廠拒絕，雙方進行消費爭議調解，最後因購買合約載明沒有該功能，最後調解不成立。

新車大展從去年底舉辦到今年初，消費者訂車後在農曆春節後陸續交車，新北主任消保官王治宇說，不少消費者拿到新車後，認為花小錢提升功能很划算，但其實不論是提升功能或是改車，小心未來出車禍時保險不理賠。

陳男購買新車後，透過業代加購導航與4G網路，使車內多媒體機可以提供網路給手機、平板使用，1個月後回原廠保養、更新系統，網路功能卻因此取消，陳認為自己權益受損，要求恢復功能未果，雙方進行調解。

王治宇表示，業者明確指出，銷售的多媒體機型號、配件都載明在契約中，網路功能不在其中，最後雙方意見不同，且合約明確標示，最後雙方調解不成立。

王治宇提醒，部分消費者拿到新車後，把行車記錄器改裝不斷電，或者是加裝倒車顯影器，但要注意改車造成車輛有問題，保固可能因此受影響，甚至於保險也不理賠，但消費者認為改車跟理賠沒有因果關係，不過條文都有明確標註。

王治宇說，消費者認為是車商、多媒體業者的問題，但業者也說廣告沒提到、保險公司也案條款走，最後多半調解不成，近期是交車潮，提醒消費者改車要注意，必須承擔無法理琣、保固的風險。

保險 新北 行車記錄器

延伸閱讀

企業給有薪防疫假 新北給獎勵金

竹縣消保官羅鈞盛遭收押 縣府：即日起停止職務

竹縣府服務多年 消保官、環保局代理局長涉貪瀆案

檢廉查貪瀆搜新竹縣府 消保官收押、環保代理局長交保

相關新聞

東北季風增強！北、東周末有雨　下周三再迎鋒面

北部和東半部民眾周末兩天都要攜帶雨具。中央氣象局說，今天受到東北季風增強影響，今明兩天迎風面北部和東半部留意局部短暫雨，...

林佳龍：交通場站和觀光景點全面改裝感應式水龍頭

新冠肺炎疫情肆虐，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭昨在臉書公告，交通部所屬各機關調整洗手台出水量辦理情形。交通部長林佳龍今...

年後上吐下瀉急診增2成 主因年輕人不洗手老人太節儉

不浪費食物是國人傳統美德，但食材未保鮮，就可能引起急性腹瀉等問題，台中榮總嘉義分院急診發現，春節過後上吐下瀉患者約增2成...

退改機票多！投訴每天200件 民航局協調航空業放寬

新冠肺炎疫情爆發後，不少民眾原本規畫行程大受影響，為降低民眾權益損失，交通部民用航空局近期協調業者放寬退、改票規定。對於...

急彎死傷車禍頻 台二線龍洞至鼻頭公告速限降為40公里

台二線86K到87K龍洞至鼻頭路段，去年共發生14件車禍，意外頻傳。公路總局基隆工務段檢討分析，該路段為一連續彎道且縱坡...

國旅掉五成 旅行業自救推半日遊200元

新冠肺炎衝擊國旅市場，國旅業績掉五成，預估已損失32億。台灣旅行業國民旅遊發展協會今天偕國內12家旅行社發起自救活動，推...

買車擅自改車 小心沒保固、保險不賠

新北一名陳姓男子買完新車後，由業務協助下把車內多媒體改機成有網路功能，事後回原廠保養升級功能，卻取消網路功能，陳男要求原...

日、韓旅遊警示升至二級 扣除必要費用+最多團費5%

新冠肺炎疫情延燒，台灣最愛前往的旅遊區日、韓兩國確診人數激增，對此，中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，將日、韓旅遊疫...

觀霧「有蝠就有福」主題活動 3月14日登場

林務局新竹林區管理處為帶領民眾認識蝙蝠的多元面貌、生活環境、生存危機，將於3月14日（六）13至16時在觀霧國家森林遊樂...

隔離也有典故？孔子傳下來的教學 讓順治皇帝救了後宮...

新冠肺炎疫情持續蔓延，這是一場現代瘟疫，各國在防範病毒最為關鍵的仍不脫「隔離」這兩字，而「隔離」也是古人面對瘟疫的對策，由於古代不如現今的醫療水準發達，隔離防範自然是面對流行病、傳染病之道。

東北季風稍增強 各地早晚有涼意

氣象局表示，今天東北季風稍增強，水氣略增，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部地區雨勢較明顯，外出請攜帶雨具備用，...

安心開學 父母師長要知道的事

下周終於要開學了，如何安心防疫開心上學去？尤其是當兒童和青少年在電視或網路上觀看太多新冠肺炎病毒爆發的新聞，他們可能會因此感到害怕、困惑或焦慮，有些人可能會立刻做出反應，有些人可能會延遲很久才表現出困難面對的跡象。

熱門新聞

「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

傳產小主管曝月薪只有31K 碩士生薪資更讓人傻眼

全聯搶先賣！台糖酒精擦隨身包首批限貨限量6萬包

台酒75%酒精每瓶只要40元 下周一起超商有貨

新店人準備打卡！京站小碧潭3月3日試營運餐飲陣容曝光

實名制配售兒童口罩 衛福部：明起放寬至13歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。