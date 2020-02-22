日、韓旅遊警示升至二級 扣除必要費用+最多團費5%

新冠肺炎疫情延燒，台灣最愛前往的旅遊區日、韓兩國確診人數激增，對此，中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，將日、韓旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施。

日韓3、4月進入旅遊旺季，不僅是賞櫻季，4月還有日本黑部立山開山，都是往年團客搶進的行程，但因疫情影響出國意願，旅行社接到退團比已增加3至5成，也因此，從日本的一級警示開始，就衍生了不少退費爭議。

交通部觀光局會參考外交部公布的旅遊警示，在必要的情況下，依照個案情況發布退費規則。以團體旅行來說，第一級：即一般的旅客違約情形，依距離出發日天數，有不同退費比例；第二級：可以解除契約，但旅行社最高可以收團費的5%當作補償，並另外扣除已代辦的必要費用和行政規費；第三級：團費可全額退還， 但要扣除已代辦的必要費用和行政規費。

自由行的部分，機票如購自國籍航空，依據政府宣布禁止前往或飛行，可依法退費；廉價航空則是得依照航空公司規範，各家情況不同。飯店則需自行與當地飯店協調，若透過Booking.com、Agoda等平台訂房，應依平台規定，可能可以申請退費或延期。