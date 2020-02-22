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林佳龍：交通場站和觀光景點全面改裝感應式水龍頭

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
防疫大作戰，手部清潔也是重要課題。聯合報系資料照
防疫大作戰，手部清潔也是重要課題。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情肆虐，小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭昨在臉書公告，交通部所屬各機關調整洗手台出水量辦理情形。交通部長林佳龍今也宣布，將在交通部管轄公共場所，全面改裝感應式的水龍頭，減少手的接觸以免遭到病毒感染。

王婉諭昨天說，因為陸續接獲民眾反映，希望疫情期間將學校內的省水噴霧式水龍頭，調整為正常出水量政策，可以擴大到公共運輸場所，因此隨即發文詢問交通部，也在昨天得到回覆。

王婉諭說，林佳龍說在全面盤點過後，將迅速調整公共運輸場所的洗手台出水量。

林佳龍稍早也在王婉諭臉書底下留言表示，將利用這次防疫作戰的經驗，在交通部管轄的公共場所，包括各交通場站和觀光景點，全面改裝感應式的水龍頭，減少手的接觸，以免感染病毒或細菌。

高公局所屬服務區部分，已檢視服務區洗手水龍頭出水量，如有節能霧狀或小出水量者，已立即調整為正常出水量。公路總局防疫期間，各監理所站將現有節水水龍頭出水量，調整為正常出水量。

至於雙鐵，台鐵車站廁所現有節水水龍頭出水量調整為正常出水量，暫移除節水龍頭內省水設備，或更換正常出水量水龍頭，以利旅客落實有效洗手防疫措施。高鐵車站並未因省水而降低水量，防疫期間宣導民眾勤洗手，目前水龍頭均正常供水。

民航局航空站洗手台的水龍頭，均可將有裝設省水裝置的水龍頭，調整為正常出水量。桃機公司目前則並未使用噴霧式省水水龍頭，先前的省水方式是將部分廁所的出水閥調小；因應疫情的洗手需求，已重新檢視水龍頭出水量，若有水流較小的情況，將調整至正常出水量，以利民眾使用。

觀光局則檢視本部及所轄各管理處範圍洗手水龍頭出水量，如有節能霧狀或小出水量者，已立即調整為正常出水量。

至於中華郵政也已督促郵政各單位，全面盤點水龍頭，於疫情期間調回正常出水。

省水 疫情 王婉諭 新冠肺炎

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