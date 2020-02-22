東北季風增強！北、東周末有雨　下周三再迎鋒面

北部和東半部民眾周末兩天都要攜帶雨具。中央氣象局說，今天受到東北季風增強影響，今明兩天迎風面北部和東半部留意局部短暫雨，其中東北部地區有較大雨勢發生機率，下周三還會有另一波鋒面報到。

氣象預報員林定宜說，今天東北季風增強，除了原先就有雨勢的東半部，下午開始北部和東北部轉濕涼，其他地區則較無影響。下半天大台北東側和宜花東地區會開始飄雨，以東北部雨勢較大，不排除發布大雨特報，西半部則是多雲到晴。

林定宜說，儘管明天東北季風減弱，東半部和大台北東側仍要留意局部短暫雨，水氣仍然存在，其他地區則是多雲到晴。

林定宜說，到下周二都是穩定的天氣型態，各地天氣回穩，以多雲到晴為主，僅東半部注意局部短暫雨。

氣溫方面，林定宜說迎風面早晚較冷，今天北部14到24度，中部15到26度，南部18到28度，東部18到24度。明天北部15到27度，中部16到27度，南部17到27度，東部19到23度。不過下周受到東北季風減弱，以及吹西南風影響，中南部有機會來到29到31度高溫。

林定宜說，因為春天的腳步近了，未來一周每兩三天就會出現循環，東北季風增強減弱的速度很快，周三將再迎接新一波鋒面，預計影響到下周五，屆時會為迎風面北部和東半部帶來局部短暫雨。

林定宜說，也因為東北季風一下子增強又一下子減弱，今天到下周三西半部霧的情況多一些，清晨容易影響能見度，金馬地區下周一到下周三同樣要留意局部霧。