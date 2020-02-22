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急彎死傷車禍頻 台二線龍洞至鼻頭公告速限降為40公里

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
台二線86K到87K龍洞至鼻頭路段大型車輛多，意外頻傳，公路總局公告速限降為60公里。記者游明煌／翻攝
台二線86K到87K龍洞至鼻頭路段大型車輛多，意外頻傳，公路總局公告速限降為60公里。記者游明煌／翻攝

台二線86K到87K龍洞至鼻頭路段，去年共發生14件車禍，意外頻傳。公路總局基隆工務段檢討分析，該路段為一連續彎道且縱坡變化較大，視距不良，日前已正式公告試辦將速限由每小時60公里降為40公里，並加強速限預告及警示牌面之設置。為避免用路人降速不及，已於彎道路段前300公尺至500公尺已設置警告標示，讓駕駛人有足夠緩衝長度進行降速。

去年10月，一輛滿載氮氣的槽車，行經貢寮區台2線87k，往宜蘭方向自行撞上龍洞三號橋護欄，翻覆到橋下，蕭姓駕駛自行爬出，送基隆長庚醫院救治，但槽車槽底側面插著一根釘子，導致氮氣不斷洩漏，大型吊拖吊才恢復交通。

但去年7月的事故，就沒這麼幸運，蘇姓男子駕駛水泥車沿東北角濱海公路86K處往基隆方向行駛，疑過彎時失控側翻並滑向對向車道。王姓男子駕駛的水泥車閃避不及迎面撞上，造成蘇男傷重不治，王受輕傷。

新北市貢寮區仁里里里長吳勝福在事故後痛批這條路每天至少2000輛砂石車往來，死亡彎道不需要改善嗎？死亡車禍不斷，出的人命還不夠多嗎？巧合的是，3年前的同一天同路段，也有一起死亡車禍，巧合的讓人頭皮發麻。

公路總局基隆工務段統計，台2線86K-87K龍洞至鼻頭路段去年發生包含死亡車禍在內的大小車禍共14件，經一工處基隆工務段檢討分析，該路段為一連續彎道且縱坡變化較大，視距不良。基隆工務段去年12月邀集瑞芳分局、貢寮區公所現勘，決議試辦將此路段速限由60km/hr調整為40km/hr。

一工處基隆段分析該路段相關事故發生原因，以超速及未注意車前狀況、未保持行車安全距離為主，建議用路人行駛本路段減速慢行，注意車前狀況，以提升行車安全。已設置速限預告及警示牌面，避免用路人降速不及，在彎道路段前約300公尺至500公尺設置預告降速牌面、速限60km/hr漸變至速限40km/hr等牌面，讓用路人有足夠緩衝長度進行降速。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網

台二線86K到87K龍洞至鼻頭路段大型車輛多，意外頻傳，公路總局公告速限降為60公里。記者游明煌／翻攝
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台二線86K到87K龍洞至鼻頭路段大型車輛多，意外頻傳，公路總局公告速限降為60公里。記者游明煌／翻攝
台二線86K到87K龍洞至鼻頭路段大型車輛多，意外頻傳，公路總局公告速限降為60公里。記者游明煌／翻攝

基隆 車禍

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