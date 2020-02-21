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退改機票多！投訴每周200件 民航局協調航空業放寬
新冠肺炎疫情爆發後，不少民眾原本規畫行程大受影響，為降低民眾權益損失，交通部民用航空局近期協調業者放寬退、改票規定。對於有業者並不認同此一作法，民航局表示，因武漢肺炎疫情影響，許多旅客行程都受到衝擊，因此衍生許多退、改票需求，農曆年後至今，民航局已經接獲數千件民眾投訴或陳情案件，最近一周平均每天逾200件，絕大多數均與退票、改票需求有關。
考量疫情尚無停息跡象，民航局行文各航空公司，協請業者放寬退、改票規定，降低旅客損失與不便。民航局強調，此舉並無強迫性質，只是柔性勸導業者共體時艱，減少旅客權益所受衝擊。目前外籍航空均已表達願意配合，尚無業者拒絕。民航局對此相當感謝，下周也將邀集國籍業者繼續討論，希望協調出兼顧航空公司經營及消費者權益的方案。
民航局表示，受疫情衝擊，國籍航空公司營運也遭遇極大困難，針對此部分，民航局配合交通部，研擬業者紓困方案，政府將盡其所能陪伴業者走出困境，也希望體諒消費者心情，盡量提供消費者便利。
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