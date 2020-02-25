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到了日本錢湯 別忘了來瓶「咖啡牛奶」享受道地的澡堂文化！

聯合新聞網 / 食力Foodnext
到日本錢湯洗澡，別忘了來一瓶咖啡牛奶。（圖片來源：《食力》提供）
到日本錢湯洗澡，別忘了來一瓶咖啡牛奶。（圖片來源：《食力》提供）

日本的「錢湯」指的就是公共澡堂。（圖片來源：商社男提供）
日本的「錢湯」指的就是公共澡堂。（圖片來源：商社男提供）

【撰文＝商社男的外食迷宮】

上一篇寫到錢湯，回憶到待在日本第一年的時候，因為住的房間沒浴室，所以整整洗了一年的錢湯，從熱浴槽爬起後，包著圍巾，從櫃台旁邊一直會有的小透明玻璃冰箱，拿出一瓶冰涼的玻璃瓶咖啡牛奶，坐在老舊的皮沙發上，一邊喝一邊享受寧靜的一刻，就會湧起當天功德圓滿結束的自我良好氣氛。

那為何錢湯會販賣牛奶？而且還是咖啡牛奶賣的最好？看過我覺得比較有道理的一說是，在昭和初中期，牛奶為了保存上的理由，工廠生產後，一大早就用腳踏車宅配到每個家庭，而當時的商店也幾乎沒有賣什麼冷藏飲料，所以要喝牛奶，不止在外面商店很難買到之外，時間點上，除了早上之外，其他時間也是不容易買到牛奶的。而另外電冰箱當時也不是便宜的家庭電器，所以每個家庭都要有電冰箱，保存早上送來的牛奶，並不是家家戶戶都有這個經濟實力可以辦到。

而錢湯就蠻符合解決這些問題的場所，當時錢湯還算是社區社交中心，錢湯的利用者比現在多很多，所以錢湯的收入，讓錢湯經營者要買當時「貴珊珊」的電冰箱並不難，而且買冰箱後，可以讓大量的人使用，經濟效率可以發揮到最大。另外在消費需求時間點上，要是早上已經喝了一次，如果還會想再喝，應該也是要等一段時間，距離早上比較久的夜晚時段，就是另一個消費高峰，同時夜晚時段也是澡堂來客最高峰的時段，而且從高溫浴槽爬起後，冰涼的飲料就相對好銷售，所以錢湯才會在這些需求、經濟、消費習慣上，賣起了牛奶。

而為何咖啡牛奶口味賣得特好？當時咖啡在日本可是昂貴的食品原料，而牛奶公司為了要讓產品有更多附加價值，所以就開發了含有高級食材氣氛的咖啡口味，果然就很受消費者歡迎，當然也就成為錢湯的熱門產品。

時空到現在，家家戶戶都有了電冰箱，便利商店也都放著各式各樣的牛奶產品，洗澡為了方便快速，也都在家裡洗了，錢湯就這樣漸漸沒落，從1990到2018，日本全國的錢湯就關了快一半。未來要找到錢湯越來越難，所以有機會去日本，一定要去體驗一下這個有復古氣氛的生活設施，也不要忘了來一瓶咖啡牛奶，享受不一樣的文化體驗。

【本文獲商社男外食迷宮授權刊登，原文標題：爲何日本的錢湯澡堂，都有賣牛奶？

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