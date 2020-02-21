影／挺郭芷嫣 邱顯智諷：長榮是中國的航空公司？

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組私人言論，在去年長榮空服罷工落幕第2天，即遭長榮以影響飛安為由解雇，針對此案，勞動部不當勞動行為裁決委員會今召開最後一次詢問會議，會後也將召開裁決會議作出決定，最晚在3月8號前結果出爐。

空服員工會今也召開記者會，除數十人現身聲援支持者郭芷嫣，民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智、台北市議員邱威傑、前高醫大教授成令方等也到場表達支持。

郭芷嫣遭長榮解雇後轉為低調，今首度在媒體前公開發言，哽咽陳述這半年多來官司纏身的心境，也因空服員姊妹、社會大眾的支持，讓她今天再度勇敢站出來，盼勞動裁決委員還她公道。

空服員工會指出，郭芷嫣的發言遭外流，即便事後郭提出完整對話過程，澄清當時並未有影響飛安與霸凌意圖，並為這句留言引發之效應道歉，但長榮航空並未理會，直接剝奪郭芷嫣的工作權，且至今完全未處理該名機師的霸凌言論，罷工結束至今，公司僅針對支持工會的一方約談，明顯針對工會，在職場形成寒蟬效應。

邱顯智表示，華航、長榮航空不斷打壓工會成員，極其荒謬，這也是勞動部長期縱容的結果，他認為，尊重勞工有私下抱怨雇主的權利，是最起碼的尊重言論自由，他反問長榮「到底是一個台灣的航空公司 還是中國的航空公司？」外國人看了，還以為長榮是中國、北韓的航空公司，員工連講話都不行。

邱顯智強調，他將嚴格督促勞動部硬起來，不要放任國內航空公司如此囂張，同時針對行政院的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，要求長榮在展現誠意前，不要給長榮任何一毛錢的補助。

賴香伶則表示，台灣工會非常小，幹部非常少，台灣女性勞動者在職場上受到歧視，現行法律仍無法解決，必須以群眾力量、自主意識來挑戰它，今天的勞裁討論的是長榮採取的解雇手段合不合法，也對裁決委員賦予更重大任務，檢視調查是否完整，最後終審如何回應社會。

賴香伶認為，以工會發展而言，郭芷嫣案是指標性案件，不管是長榮或者華航，都肩負台灣對外形象，若對員工態度如此，在國際恐貽笑大方。她表示，不管是防疫、拚經濟發展的時候，第一線工作者總是最辛苦、付出最多代價，但有誰為第一線工作者講話？因此台灣的工會幹部只能被保護，不可以被打壓，因欸只要打壓了一個，工會就會一個個瓦解，屆時會是台灣最悲慘的時候，「如果在紓困條例擋下長榮，我想這會是第一戰。」

邱威傑也說， 勞資雙方資源長期不對等，當資方拿大砲、手槍對著勞工，勞工只有雙手跟牙齒反抗，因此當勞工在抗爭時期 若做出某些行為，讓社會大眾認為不符合溫良恭儉讓的期待 ，大家都應該給予更大的寬容，給所有台灣社會勞工更多支持力量。

前高醫大學性別研究所教授成令方，除在網路上發動連署聲援郭芷嫣，３天號召到1200份連署，她今天也在記者會上表示，郭芷嫣是在私人通訊群組中私下發言，每個人幾乎都有私下抱怨老闆的經驗，難道就可以構成解雇理由？中央研究院社會學研究所研究員張晉芬則指出，長榮只敢欺負一個不聽話的「壞女孩」，卻對另名機長辱罵工會的言論毫無所動。