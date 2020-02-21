快訊

台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／挺郭芷嫣 邱顯智諷：長榮是中國的航空公司？

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣遭長榮航空解雇，勞動部不當勞動行為裁決委員會今召開最後一次裁決庭，民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智到場聲援郭芷嫣。記者葉冠妤／攝影
前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣遭長榮航空解雇，勞動部不當勞動行為裁決委員會今召開最後一次裁決庭，民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智到場聲援郭芷嫣。記者葉冠妤／攝影

長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組私人言論，在去年長榮空服罷工落幕第2天，即遭長榮以影響飛安為由解雇，針對此案，勞動部不當勞動行為裁決委員會今召開最後一次詢問會議，會後也將召開裁決會議作出決定，最晚在3月8號前結果出爐。

空服員工會今也召開記者會，除數十人現身聲援支持者郭芷嫣，民眾黨立委賴香伶、時代力量立委邱顯智、台北市議員邱威傑、前高醫大教授成令方等也到場表達支持。

郭芷嫣遭長榮解雇後轉為低調，今首度在媒體前公開發言，哽咽陳述這半年多來官司纏身的心境，也因空服員姊妹、社會大眾的支持，讓她今天再度勇敢站出來，盼勞動裁決委員還她公道。

空服員工會指出，郭芷嫣的發言遭外流，即便事後郭提出完整對話過程，澄清當時並未有影響飛安與霸凌意圖，並為這句留言引發之效應道歉，但長榮航空並未理會，直接剝奪郭芷嫣的工作權，且至今完全未處理該名機師的霸凌言論，罷工結束至今，公司僅針對支持工會的一方約談，明顯針對工會，在職場形成寒蟬效應。

邱顯智表示，華航、長榮航空不斷打壓工會成員，極其荒謬，這也是勞動部長期縱容的結果，他認為，尊重勞工有私下抱怨雇主的權利，是最起碼的尊重言論自由，他反問長榮「到底是一個台灣的航空公司 還是中國的航空公司？」外國人看了，還以為長榮是中國、北韓的航空公司，員工連講話都不行。

邱顯智強調，他將嚴格督促勞動部硬起來，不要放任國內航空公司如此囂張，同時針對行政院的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，要求長榮在展現誠意前，不要給長榮任何一毛錢的補助。　

賴香伶則表示，台灣工會非常小，幹部非常少，台灣女性勞動者在職場上受到歧視，現行法律仍無法解決，必須以群眾力量、自主意識來挑戰它，今天的勞裁討論的是長榮採取的解雇手段合不合法，也對裁決委員賦予更重大任務，檢視調查是否完整，最後終審如何回應社會。

賴香伶認為，以工會發展而言，郭芷嫣案是指標性案件，不管是長榮或者華航，都肩負台灣對外形象，若對員工態度如此，在國際恐貽笑大方。她表示，不管是防疫、拚經濟發展的時候，第一線工作者總是最辛苦、付出最多代價，但有誰為第一線工作者講話？因此台灣的工會幹部只能被保護，不可以被打壓，因欸只要打壓了一個，工會就會一個個瓦解，屆時會是台灣最悲慘的時候，「如果在紓困條例擋下長榮，我想這會是第一戰。」

邱威傑也說， 勞資雙方資源長期不對等，當資方拿大砲、手槍對著勞工，勞工只有雙手跟牙齒反抗，因此當勞工在抗爭時期 若做出某些行為，讓社會大眾認為不符合溫良恭儉讓的期待 ，大家都應該給予更大的寬容，給所有台灣社會勞工更多支持力量。

前高醫大學性別研究所教授成令方，除在網路上發動連署聲援郭芷嫣，３天號召到1200份連署，她今天也在記者會上表示，郭芷嫣是在私人通訊群組中私下發言，每個人幾乎都有私下抱怨老闆的經驗，難道就可以構成解雇理由？中央研究院社會學研究所研究員張晉芬則指出，長榮只敢欺負一個不聽話的「壞女孩」，卻對另名機長辱罵工會的言論毫無所動。

勞動部回應，郭芷嫣勞裁案在去年10月5日受理後，已在同年11月18日、12月2日、4日及30日共召開4次調查會議，會議中，勞資雙方皆委任律師充分陳述意見，並提出多項事證，今天是裁決委員依法召開詢問會議，並於詢問會議後召開裁決會議作成裁決決定，作成後，會在20天內送達當事人。

曾被華航懲處的華航空服員林馨怡、張書元等人今也到場聲援郭芷嫣。記者葉冠妤／攝影
曾被華航懲處的華航空服員林馨怡、張書元等人今也到場聲援郭芷嫣。記者葉冠妤／攝影
台北市議員邱威傑聲援遭長榮航空解雇的空服員郭芷嫣，呼籲社會大眾應支持挺身反抗資方的勞工。記者葉冠妤／攝影
台北市議員邱威傑聲援遭長榮航空解雇的空服員郭芷嫣，呼籲社會大眾應支持挺身反抗資方的勞工。記者葉冠妤／攝影

長榮 空服員 勞動部

延伸閱讀

修國土計畫法 邱顯智：要回到大埔、灣寶的野蠻開發？

藉防疫偷渡「國土計畫法」？蔡壁如：行政院趁火打劫

立委要求政院查潤寅詐貸案 顧立雄：已充分掌握

勞動部長：不排除有第二波防疫照顧假

相關新聞

「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓這兩天各報出50幾例確診病例，令外界十分擔憂，而該政府也在昨日（20日）上午宣布新冠肺炎已脫離防疫網，進入社區傳播階段，消息一出後原本計畫赴韓旅遊的民眾也紛紛取消行程，重創旅遊觀光業的經濟。對此，有位網友則在網上PO文，表示韓國跟團行程竟然下殺至4500元，比去高雄玩3天2夜還便宜，而貼文一出後引起熱議，許多網友直呼就算0元也不敢去。

油價終止連降 估下周汽油大漲0.6元

受新冠肺炎疫情影響，國內汽油已連續四周調降，柴油也連續五周調降，但下周恐終止連降轉升，因中國大陸疫情新增病例數量趨緩，帶...

影／挺郭芷嫣 邱顯智諷：長榮是中國的航空公司？

前長榮空服員、桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣，因在LINE群組私人言論，在去年長榮空服罷工落幕第2天，即遭長榮以影響飛安...

荔枝椿象蟲卵收購1葉片5元 釋放天敵「平腹小蜂」2萬隻

嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園，本月24、25日在嘉油鐵馬道，26、27日在南興、嘉義、北香湖...

校園防疫首重勤洗手 兒科醫師宣導洗手七字訣

中小學下周開學，台大醫院小兒部感染科主治醫師張鑾英說，學童最基本的防疫措施是落實「用肥皂或清潔用品勤洗手」，更重要的是「...

噴藥、捕捉都有效 農委會密切關注

非洲的蝗災持續擴大，農委會表示，針對蝗災，噴藥與捕捉都有效，農委會密切觀察中。

非洲蝗災到台灣？專家說機會不大

非洲蝗災逐漸蔓延，從巴基斯坦、印度邊界，直逼中國大陸，蝗蟲所到之處綠色植物全部都被吃光，寸草不生，聯合國糧農組織呼籲全球戒備。國內昆蟲學者認為非洲蝗蟲進來台灣機會不大，但有氣象專家指出，現在正值西風和東風交替，若順西風而飛仍有可能到台灣，不過遷移的速度沒那麼快。

好天氣 一路到連假

到二二八連假都是好天氣。中央氣象局說，未來一周都無明顯冷空氣，中南部高溫可達29度，「有進入春天的感覺」。下周日也是2020台灣燈會的最後一天，觀光局預估，因為天氣穩定，到台中賞燈的人潮有望回溫。

住板橋凱撒只要1元 「快閃試睡員」徵求中

住板橋凱撒大飯店一晚只要「1元」？沒錯，這是業者創意推出的「快閃試睡員」活動。

KKday傳裁員、放無薪假 業者：免費行程「充電旅遊」

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各國旅遊、航空、飯店餐飲業，昨（20）日傳出亞洲最大旅遊電商平台KKday員工遭資遣...

聯合報攜手丸亀製麵 3款組合餐剪報享優惠

初春天氣變化大，來一碗彈牙烏龍麵暖心又暖胃。聯合報獨家與丸亀製麵合作剪好康活動，2月23日到3月8日止，剪下報紙優惠券到...

4年一次！228連假「六福村」門票對折 499元玩到底

迎接4年一次2/29，六福村迎接228連假特別企劃，推出「愛的迫降價」499元(原價999元/張)，放鬆身心到遊樂園玩，...

熱門新聞

「口罩販賣機」寧夏夜市上線了！憑身分證免費領2片口罩 1999被打爆

台酒75%防疫酒精 下周一起四大超商買得到了

到228都是好天氣！中南部飆29度 台灣燈會人氣可望提升

傳產小主管曝月薪只有31K 碩士生薪資更讓人傻眼

「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

台酒75%酒精每瓶只要40元 下周一起超商有貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。