快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荔枝椿象蟲卵收購1葉片5元 釋放天敵「平腹小蜂」2萬隻

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
荔枝椿象產卵。圖／嘉義市政府提供
荔枝椿象產卵。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園，本月24、25日在嘉油鐵馬道，26、27日在南興、嘉義、北香湖公園噴藥，呼籲市民噴藥日勿接近該區；另市府3至5月將辦理卵片收購，嘉義市民每週一、四上午可至公所繳交蟲卵葉片，1片5元收購，為減低荔枝椿象密度，將釋放荔枝椿象天敵「平腹小蜂」2萬隻。

市府建設處表示，荔枝椿象為外來害蟲，主要躲藏在無患子科植物，包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等，當受到驚擾時，會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛，另荔枝椿象會在葉子上產卵，每片葉子會產12至14顆卵，目前規劃民眾繳交卵的葉片，每葉要有10到14顆卵，嘉義市將收4000片，每張身分證上限是200片。

建設處長陳光興提醒，民眾不宜隨手觸摸荔枝椿象，荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液對人體有毒，在公園運動或在樹蔭下方需注意，避免因侵擾被毒液噴到。噴藥日請市民朋友配合不要靠近，噴藥完會派員清掃蟲屍。

建設處表示，萬一眼睛不慎被荔枝椿象毒液噴到，千萬不可搓揉，需用大量清水沖洗、迅速就醫，若皮膚出現灼熱、搔癢，可先冰鎮舒緩症狀，再尋求皮膚科醫師協助。

另外，民眾常把「紅姬緣椿象」和荔枝椿象混淆，紅姬緣椿象也有群聚的特性，外表是紅色，就像是一堆枸杞放在一起，為台灣本土種昆蟲對人並無害，長長細細的外表也跟荔枝椿象長的完全不同，民眾看到不用緊張。

嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園噴藥。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園噴藥。圖／嘉義市政府提供
荔枝椿象主要躲藏在無患子科植物，包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等。圖／嘉義市政府提供
荔枝椿象主要躲藏在無患子科植物，包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園噴藥。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園噴藥。圖／嘉義市政府提供

荔枝椿象 嘉義

延伸閱讀

噴藥、捕捉都有效 農委會密切關注

比秋行軍蟲更麻煩 農委會：密切觀察蝗災動向

中市現大量紅姬緣椿象 市府：無害免噴藥撲殺

荔枝椿象越冬甦醒 台南市府農業局呼籲速防治

相關新聞

「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓這兩天各報出50幾例確診病例，令外界十分擔憂，而該政府也在昨日（20日）上午宣布新冠肺炎已脫離防疫網，進入社區傳播階段，消息一出後原本計畫赴韓旅遊的民眾也紛紛取消行程，重創旅遊觀光業的經濟。對此，有位網友則在網上PO文，表示韓國跟團行程竟然下殺至4500元，比去高雄玩3天2夜還便宜，而貼文一出後引起熱議，許多網友直呼就算0元也不敢去。

油價終止連降 估下周汽油大漲0.6元

受新冠肺炎疫情影響，國內汽油已連續四周調降，柴油也連續五周調降，但下周恐終止連降轉升，因中國大陸疫情新增病例數量趨緩，帶...

荔枝椿象蟲卵收購1葉片5元 釋放天敵「平腹小蜂」2萬隻

嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園，本月24、25日在嘉油鐵馬道，26、27日在南興、嘉義、北香湖...

校園防疫首重勤洗手 兒科醫師宣導洗手七字訣

中小學下周開學，台大醫院小兒部感染科主治醫師張鑾英說，學童最基本的防疫措施是落實「用肥皂或清潔用品勤洗手」，更重要的是「...

噴藥、捕捉都有效 農委會密切關注

非洲的蝗災持續擴大，農委會表示，針對蝗災，噴藥與捕捉都有效，農委會密切觀察中。

非洲蝗災到台灣？專家說機會不大

非洲蝗災逐漸蔓延，從巴基斯坦、印度邊界，直逼中國大陸，蝗蟲所到之處綠色植物全部都被吃光，寸草不生，聯合國糧農組織呼籲全球戒備。國內昆蟲學者認為非洲蝗蟲進來台灣機會不大，但有氣象專家指出，現在正值西風和東風交替，若順西風而飛仍有可能到台灣，不過遷移的速度沒那麼快。

好天氣 一路到連假

到二二八連假都是好天氣。中央氣象局說，未來一周都無明顯冷空氣，中南部高溫可達29度，「有進入春天的感覺」。下周日也是2020台灣燈會的最後一天，觀光局預估，因為天氣穩定，到台中賞燈的人潮有望回溫。

住板橋凱撒只要1元 「快閃試睡員」徵求中

住板橋凱撒大飯店一晚只要「1元」？沒錯，這是業者創意推出的「快閃試睡員」活動。

KKday傳裁員、放無薪假 業者：免費行程「充電旅遊」

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各國旅遊、航空、飯店餐飲業，昨（20）日傳出亞洲最大旅遊電商平台KKday員工遭資遣...

聯合報攜手丸亀製麵 3款組合餐剪報享優惠

初春天氣變化大，來一碗彈牙烏龍麵暖心又暖胃。聯合報獨家與丸亀製麵合作剪好康活動，2月23日到3月8日止，剪下報紙優惠券到...

4年一次！228連假「六福村」門票對折 499元玩到底

迎接4年一次2/29，六福村迎接228連假特別企劃，推出「愛的迫降價」499元(原價999元/張)，放鬆身心到遊樂園玩，...

中華郵政再發行金魚郵票 四款圖案一次看

為介紹金魚之美，中華郵政公司今天宣布，繼去年1月24日發行「觀賞水族生物郵票－金魚（第一輯）」後，續以鶴頂紅、蘭壽、寬尾...

熱門新聞

好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

「口罩販賣機」寧夏夜市上線了！憑身分證免費領2片口罩 1999被打爆

台酒75%防疫酒精 下周一起四大超商買得到了

到228都是好天氣！中南部飆29度 台灣燈會人氣可望提升

傳產小主管曝月薪只有31K 碩士生薪資更讓人傻眼

家樂福開賣清潔用75%酒精 產銷履歷金鑽鳳梨甜美14度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。