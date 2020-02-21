荔枝椿象蟲卵收購1葉片5元 釋放天敵「平腹小蜂」2萬隻

嘉義市政府為減少荔枝椿象孳生，今天在友忠公園、番仔溝公園，本月24、25日在嘉油鐵馬道，26、27日在南興、嘉義、北香湖公園噴藥，呼籲市民噴藥日勿接近該區；另市府3至5月將辦理卵片收購，嘉義市民每週一、四上午可至公所繳交蟲卵葉片，1片5元收購，為減低荔枝椿象密度，將釋放荔枝椿象天敵「平腹小蜂」2萬隻。

市府建設處表示，荔枝椿象為外來害蟲，主要躲藏在無患子科植物，包括龍眼、荔枝、臺灣欒樹、無患子等，當受到驚擾時，會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛，另荔枝椿象會在葉子上產卵，每片葉子會產12至14顆卵，目前規劃民眾繳交卵的葉片，每葉要有10到14顆卵，嘉義市將收4000片，每張身分證上限是200片。

建設處長陳光興提醒，民眾不宜隨手觸摸荔枝椿象，荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液對人體有毒，在公園運動或在樹蔭下方需注意，避免因侵擾被毒液噴到。噴藥日請市民朋友配合不要靠近，噴藥完會派員清掃蟲屍。

建設處表示，萬一眼睛不慎被荔枝椿象毒液噴到，千萬不可搓揉，需用大量清水沖洗、迅速就醫，若皮膚出現灼熱、搔癢，可先冰鎮舒緩症狀，再尋求皮膚科醫師協助。