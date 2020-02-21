校園防疫首重勤洗手 兒科醫師宣導洗手七字訣

中小學下周開學，台大醫院小兒部感染科主治醫師張鑾英說，學童最基本的防疫措施是落實「用肥皂或清潔用品勤洗手」，更重要的是「正確洗手」，除了大眾熟悉的濕、搓、沖、捧、擦五步驟外，「搓」的部分還有七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，提醒學童掌握正確洗手方法。

因應新冠肺炎疫情，教育部今天邀台灣兒科醫學會舉行聯合記者會，雙方2月25日起，將在全國60餘所學校辦理衛教宣導，讓學校的教職員工及學生落實正確的防疫措施。

台北護理健康大學護理系主任王采芷也出席記者會，說明如何進行教室內部空間及學童常接觸物品的清潔消毒。他說，教室內要開窗保持空氣對流，每天至少一次用稀釋的漂白水，清潔消毒門把、電燈開關及桌面椅面等，還有樓梯把手、水龍頭及遊樂設施等學生常接觸的公共空間都要定期消毒，才能減少感染機會。

兒科醫學會理事長江伯倫說，防疫期間雖然有一些生活的不便，但唯有全民共同落實防疫工作，才能維護自己與家人健康。教育部次長林騰蛟說，教育部已經拍攝衛教宣導影片，向教育人員及學生示範、宣導正確防疫觀念及衛生教育，開學前將提供衛教宣導影片的連結網址。

林騰蛟也表示，寒假延長期間，行政院及中央流行疫情指揮中心為協助各級學校做好防疫準備工作，由教育部統籌整備學校防疫物資，已陸續配送額溫槍2.5萬支、酒精8.4 萬公升及防疫備用口罩645萬片，到各縣市指定的服務據點，提供各級學校、公私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心及部屬館所等領取備用。